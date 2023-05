Password manager facile da usare e sicuro: c'è 1Password con prova gratuita

Il World Password Day 2023 del 4 maggio è l’occasione giusta per affrontare una volta e per tutto il “problema” della sicurezza delle password. Scegliere la chiave d’accesso giusta (facendo attenzione ad utilizzare sempre password diverse e a non ricorrere a combinazioni troppo semplici) non è sufficiente per utilizzare, in sicurezza, tutti i servizi web.

Al giorno d’oggi, infatti, diventa sempre più importante utilizzare un password manager ovvero un tool pensato per archiviare in sicurezza tutti i dati di accesso e le credenziali di pagamento, rendendo queste informazioni sempre disponibili su tutti i propri dispositivi.

Tra le opzioni disponibili è possibile puntare 1Password, vero e proprio punto di riferimento del settore dei password manager, disponibile con una prova gratuita di 14 giorni. Optando per la fatturazione annuale, inoltre, 1Password costa appena 2,65 euro + IVA al mese oppure 4,75 euro + IVA scegliendo il piano Famiglia per 5 utenti (di fatto meno di 1 euro + IVA al mese)

Per tutti i dettagli su 1Password e per iniziare subito la prova gratuita è possibile fare riferimento al sito ufficiale.

Perché oggi è fondamentale usare un password manager sicuro e multi-piattaforma

In occasione del World Password Day 2023 è fondamentale ribadire, ancora una volta, l’importanza di affidarsi ad un password manager sicuro e multi-piattaforma. Si tratta di un tool oramai indispensabile per tutti gli utenti grazie alla possibilità di salvare i dati in sicurezza e renderli sempre disponibili su tutte le piattaforme.

I servizi di questo tipo già integrati nei browser web sono comodi ma possono presentare fin troppe limitazioni. Meglio, quindi, puntare su di un password manager vero e proprio, da utilizzare su tutte le piattaforme ed in grado di offrire standard di sicurezza elevati grazie a elementi come la crittografia dei dati.

Il password manager su cui puntare oggi è, sicuramente, 1Password, disponibile con una prova gratuita di 14 giorni e con spesa davvero minima successivamente. Per tutti i dettagli sul servizio e per iniziare la prova gratuita è disponibile il link qui di sotto.

Con 1Password è possibile accedere a un tool:

multi – piattaforma e accessibile tramite app per i principali sistemi operativi e estensioni per i principali browser

– e accessibile tramite app per i principali sistemi operativi e estensioni per i principali browser con alti standard di sicurezza per la protezione dei dati a partire dalla crittografia unica su due livelli per una protezione end to end

per la protezione dei dati a partire dalla crittografia unica su due livelli per una protezione end to end con strumenti di organizzazione delle password per tenere sempre sotto controllo i dati di accesso

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.