Password manager illimitato: sconto del 50% sul piano Premium di NordPass

Gestire, e allo stesso tempo proteggere, le proprie password, carte di credito, passkey e altri dati sensibili non è affatto semplice, ma al giorno d’oggi è indispensabile. Ecco perché un numero crescente di persone e aziende sceglie di fare affidamento su un password manager, vale a dire uno strumento che gestisce le credenziali in modo sicuro.

Uno dei migliori software oggi disponibili è NordPass, un password manager che include gratuitamente il salvataggio di un numero illimitato di password, la sincronizzazione automatica tra più dispositivi e la compilazione automatica dei moduli online relativi alla registrazione di un account o l’acquisto di un prodotto. Per ottenere un livello di sicurezza ancora superiore, NordPass propone il piano Premium, profilo che aggiungere la condivisione delle password, il passaggio da un dispositivo ad un altro senza dover effettuare nuovamente l’accesso e funzionalità di sicurezza aggiuntive quali Salute password e Rilevatore violazioni dati.

Il piano NordPass Premium della durata di due anni beneficia in questi giorni di uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino, che passa così da 2,99 euro a 1,49 euro al mese. Se poi il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si può sempre richiedere il rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto.

NordPass Premium disponibile a metà prezzo

Rispetto al piano gratuito, l’account Premium propone ai suoi utenti funzionalità di sicurezza avanzate come Salute password e Rilevatore violazioni dati: la prima opzione permette di identificare password deboli, riutilizzate o esposte, la seconda invece consente di ricevere notifiche immediate nell’eventualità venga rilevata una fuga di dati.

Un altro vantaggio del piano Premium è l’accesso alle password e alle altre informazioni sensibili su diversi dispositivi, sfruttando così appieno la funzionalità di sincronizzazione automatica.

Per accedere all’offerta in corso, grazie alla quale è possibile risparmiare il 50% in due anni sul costo del piano Premium, è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata tramite il link qui sotto.