Password Manager in Kaspersky Small Office Security: sicurezza semplificata

Piccole imprese e professionisti hanno in comune l’esigenza di tenere in sicurezza i propri account. Una necessità dovuta ai continui attacchi a cui quotidianamente sono esposti tutti i dispositivi aziendali, soprattutto se non protetti adeguatamente da una suite antivirus completa ed efficace. È qui che si inserisce Kaspersky Small Office Security, la soluzione totale che mette al riparo da phishing, ransomware e truffe online proteggendo in tempo reale i dispositivi da virus, trojan, keylogger e altri malware. Tra i tanti strumenti di difesa e protezione di Kaspersky Small Office Security c’è anche un Password Manager progettato espressamente per le esigenze delle aziende. Andiamo a vedere come funziona.

Password e credenziali d’accesso aziendali al riparo con il gestore password di Kaspersky Small Office Security

Il Password Manager privato di Kaspersky Small Office Security consente di conservare tutte le password, le username, i documenti e dettagli di pagamento in un archivio unico e sicuro, protetto da un sistema di crittografia avanzata “bank grade”. Si tratta di un livello di sicurezza paragonabile a quello utilizzato in contesti bancari, ovvero in ambienti in cui l’integrità dei dati e il loro accesso protetto sono considerati di fondamentale importanza.

Il gestore password di Kaspersky Small Office Security aiuta inoltre gli amministratori a creare password univoche, casuali e complesse per ciascun dipendente, oltre ad inserire automaticamente le informazioni d’accesso nei campi appropriati quando è necessario compilare un modulo o quando ci si trova davanti ad una schermata di login.

Kaspersky permette di conservare nell’archivio privato anche PIN d’accesso, estremi di pagamento e dati finanziari in generale. Per quest’ultimo aspetto è particolarmente vantaggiosa l’integrazione di Password Manager con l’app Safe Money. Tale combinazione è infatti un punto di forza di Kaspersky Small Office Security e permette alle aziende di tenere al sicuro le proprie risorse rendendo al tempo stesso più semplici e sicure le transazioni commerciali online. Le attività operative quotidiane possono quindi essere svolte senza pensieri rimanendo al riparo da truffe e furti di credenziali, nonché dai vari tentativi di sottrazioni indebite dei dati delle carte di credito aziendali.

Prova Kaspersky Small Office Security con la garanzia di rimborso entro 30 giorni

Il numero di funzionalità incluse in Kaspersky Small Office Security varia in base al numero di licenze incluse nel piano sottoscritto. I prezzi partono da 80,10 euro per il piano annuale con inclusa la protezione fino a 3 dispositivi, mentre il piano annuale con copertura fino a 5 dispositivi ha un costo di 168,05 euro. Qualunque sia la combinazione scelta, Kaspersky offre a tutti i clienti la garanzia di rimborso di 30 giorni e dà quindi modo di provare i vantaggi della suite senza impegni, vincoli o costi.