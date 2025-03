Password manager multi-piattaforma a 1,29 euro al mese: ora c'è NordPass

Con un password manager è possibile gestire in sicurezza tutte le chiavi di accesso dei propri account oltre che le credenziali di pagamento. Un servizio di questo tipo deve essere “multi-piattaforma” e, quindi, deve poter garantire all’utente la possibilità di utilizzare il gestore di password su tutti i propri dispositivi.

La soluzione giusta per iniziare a utilizzare un password manager, in questo momento, è NordPass, servizio completo e di qualità, ideale per tutti gli utenti oltre che per le aziende. Con la promo in corso, il piano biennale con 3 mesi extra (per un totale di 27 mesi) è ora disponibile al prezzo scontato di 1,29 euro al mese. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere all’offerta e iniziare a utilizzare il password manager basta visitare il sito ufficiale di NordPass, tramite il link qui di sotto.

NordPass: la scelta giusta per un password manager

Con NordPass è possibile sfruttare un password manager multi-piattaforma con la sincronizzazione dei dati tra tutti i propri dispositivi, la possibilità di generare password complesse e di identificare password deboli, vecchie e riutilizzate (suggerendo in automatico all’utente di modificarle). NordPass consente di creare un database con un numero illimitato di password e passkey ed è in grado di scansionare il web alla ricerca di eventuali data breach. Quando un server viene “bucato”, infatti, NordPass controlla se il furto di dati conteneva anche la password dell’utente che era stata salvata su quel server. In caso positivo, il servizio avviserà subito l’utente stesso, invitandolo a cambiare password.

Per accedere a NordPass basta attivare il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso. Il servizio ha un costo di 1,29 euro al mese, in questo modo. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.