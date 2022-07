Password Manager: perché dovresti usarne uno per la tua famiglia

I giovani di casa e in generale chi è poco tecnologico sono tra le vittime “preferite” di hacker e cybercriminali, poiché spesso ignorano alcune fondamentali regole e buone abitudini legate alla sicurezza in rete. Tra gli esempi più lampanti ci sono le password, un aspetto troppo spesso sottovalutato: password deboli, semplici e riutilizzate per più account sono come un passepartout in mano ai malintenzionati. Basti pensare che – secondo uno studio di Verizon – l’81% degli attacchi informatici nel mondo sono da attribuire proprio a credenziali di accesso poco sicure. Come proteggere, quindi, le tue password e quelle della tua famiglia? Ad esempio utilizzando un comodo e pratico gestore di password.

Il migliore gestore di password per famiglie

Tra i migliori troviamo LastPass, che offre una prova gratuita e un piano in abbonamento a pochi euro al mese, anche per famiglie. Ti parleremo proprio di quest’ultimo, che prende il nome di LastPass Families: si tratta di uno strumento semplicissimo e dall’interfaccia davvero intuitiva che consente di conservare e condividere le password di ogni membro della famiglia (ognuno avrà il proprio spazio personale, fino a un massimo di cinque utenti aggiuntivi) per qualsiasi sito web: dallo shopping online ai siti d’intrattenimento, fino ai dati delle carte di credito. Senza che ci sia bisogno di appuntarsela da qualche parte o riscriverla ogni volta nei campi di login. Le password che salvi su LastPass sono subito disponibili su tutti i tuoi dispositivi.

Per accedere al tuo vault dovrai ricordare solamente una password principale, che mantiene al sicuro tutte le altre. Tuttavia, se temi le violazioni informatiche, sappi che LastPass è uno dei primi password manager che ti permette di accedere senza dover inserire una password, pur mantenendo un alto livello di sicurezza. Come? Attraverso l’applicazione “LastPass Authenticator”, che ti permette di impostare un accesso passwordless e autenticare il tuo dispositivo con un semplice tap dello schermo.

Inoltre, LastPass monitora costantemente gli indirizzi e-mail della tua famiglia per verificarne l’eventuale coinvolgimento in una violazione informatica. Se ciò dovesse accadere, il tool ti informerà quali sono i dati compromessi, affinché tu possa intervenire immediatamente aggiornando le password.

Puoi provare le funzionalità di LastPass Families gratis per 30 giorni oppure a 3,90 euro al mese con fatturazione annuale, cliccando questo link. Incluso nel prezzo troviamo tutte le funzioni del piano Premium, sei casseforti individuali e crittografate, dashboard dell’amministratore, raggruppamento e condivisione in cartelle, spazio di archiviazione individuale crittografato e dashboard con notifiche per la sicurezza personale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.