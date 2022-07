Password? Non fate come l'onorevole Gasparri

Ci sono molti modi per conservare, custodire e tutelare le proprie password. C’è la memoria personale, ci sono piccole agendine da tenere nel cassetto, oppure ci sono sistemi creativi per comporle in modo dinamico attraverso propri logaritmi segreti. Solo un modo è del tutto sbagliato: quello dell’onorevole Maurizio Gasparri.

Non faremo ingrandimenti all’immagine, anche se dobbiamo supporre che nel frattempo qualcuno abbia eliminato questa password mostrata a favor di telecamera in diretta nazionale. Conservare una password su un pezzo di nastro adesivo sul retro di un device di proprietà di un personaggio pubblico è infatti il peggiore dei modi immaginabili, ma se poi questo nastro viene anche esposto ad una telecamera all’interno di una diretta tv, allora ecco che l’endorsement ai cybercriminali è servito. E la frittata è fatta.

Il video è liberamente disponibile sul sito di LA7 come parte della narrazione politica di queste concitate ore di crisi di Governo. Mentre Gasparri diceva che “non ci sono le condizioni per andare avanti“, più di un utente posava gli occhi sullo scempio della password esposta in sfregio di qualsiasi policy di sicurezza. Da qui al diventare virale sui social è stato un attimo.

Bene, meglio non fare come Gasparri allora: niente post-it, nessun nastro adesivo, niente di tutto questo. LastPass, NordPass e password manager similari esistono proprio per questo motivo.

Questa è la regola numero 1 della sicurezza. E poi c’è tutto il resto.

