La paura di Anthropic: spie cinesi a caccia di segreti AI

Dario Amodei, CEO di Anthropic, ha un chiodo fisso: la Cina. Per lui, il gigante asiatico è una minaccia costante per le aziende americane di intelligenza artificiale. Come ha spiegato durante un evento del Council on Foreign Relations, anche poche righe di codice possono contenere dettagli chiave sugli algoritmi, che valgono milioni di dollari e sono fondamentali per il funzionamento dei modelli AI.

Morale della favola? Anche senza bisogno di trafugare interi database, sarebbe possibile rubare segreti industriali.

L’appello del Ceo di Anthropic al governo USA: più protezione per l’AI

Ma Amodei non si limita a lanciare l’allarme. Chiede anche l’intervento del governo americano per difendere questo patrimonio strategico. Senza specificare esattamente di che tipo di aiuto avrebbe bisogno, il CEO di Anthropic invoca una maggiore collaborazione tra l’industria dell’AI e le istituzioni, incluse le agenzie di intelligence, per blindare i laboratori di AI.

D’altronde, Amodei non ha mai nascosto la sua diffidenza verso lo sviluppo dell’AI in Cina. Ha chiesto controlli più severi sulle esportazioni di chip verso Pechino e ha bocciato senza appello le prestazioni di DeepSeek in un test cruciale sulla sicurezza dei dati sulle armi biologiche. Il suo timore è che il Dragone usi l’intelligenza artificiale per scopi autoritari e militari.

Una posizione che non manca di suscitare critiche nella comunità dell’AI. C’è chi sostiene che USA e Cina dovrebbero collaborare di più, non di meno, per evitare una corsa agli armamenti che potrebbe sfociare nella creazione di un sistema fuori controllo. Ma Amodei sembra convinto che la strada giusta sia quella del contenimento e della difesa a oltranza dei segreti industriali.