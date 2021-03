Il report di un ennesimo evento cancellato o comunque la sua conversione in appuntamento 100% da remoto è ormai quasi una non notizia: questa volta tocca a PAX East, appuntamento annuale dedicato al gaming e non solo. Era in programma dal 3 al 6 giugno a Boston (Massachusetts). L’annuncio è direttamente giunto dagli organizzatori ReedPop e Penny Arcade.

Torneremo a vivere un PAX dal vivi solo quando saremo certi che lo show potrà essere sicuro per tutti.

Cancellato anche PAX East: a luglio ci sarà PAX Online

Al suo posto ci sarà un altro PAX Online, così come già avvenuto nel 2020, nelle giornate dal 15 al 18 luglio.

Since we can't wait until September to reconnect with the wonderful PAX community, PAX Online will return July 15-18. Read the full statement at https://t.co/ptaZiGTazE — PAX (@pax) March 29, 2021

Gli stessi organizzatori guardano al futuro con ottimismo rimandando a PAX West e PAX Unplugged, in calendario rispettivamente dal 3 al 6 settembre a Seattle (Washington) e dal 10 al 12 dicembre a Filadelfia (Pennsylvania), per incontrare di persona addetti ai lavori e appassionati.

In light of ongoing public health concerns, ReedPop and Penny Arcade will not hold PAX East this year. Given the US' progress towards addressing COVID-19 in recent months, we're cautiously optimistic West & Unplugged will proceed in-person festivities Sept 3-6 and Dec 10-12. — PAX (@pax) March 29, 2021

L’augurio è che per allora la campagna vaccinale abbia risolto il problema COVID-19 permettendo il ritorno alla normalità, oltreoceano e non solo, anche per il mondo degli eventi e per i professionisti che ne fanno parte, colpiti nell’ultimo anno da una crisi senza precedenti.