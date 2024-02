PAYBACK American Express: 100€ di sconto spendendo 250€ nei primi 3 mesi

La Carta di Credito PAYBACK American Express rappresenta una soluzione finanziaria innovativa che unisce i benefici del programma fedeltà PAYBACK con la rinomata sicurezza e affidabilità di American Express. Questa carta, disponibile con quota annuale gratuita, offre un’opzione di pagamento rateale e una promozione esclusiva per i nuovi titolari.

Promozione esclusiva

Fino al 19 febbraio 2024, i nuovi titolari che spendono almeno 250€ nei primi tre mesi dall’emissione riceveranno uno sconto di 100€ in estratto conto, una proposta allettante per chi si affaccia per la prima volta al mondo PAYBACK e American Express.

Caratteristiche e vantaggi

Le principali caratteristiche della carta includono:

Quota annuale : La quota annuale di Carta PAYBACK American Express è gratuita, rendendola accessibile a un ampio pubblico.

: La quota annuale di Carta PAYBACK American Express è gratuita, rendendola accessibile a un ampio pubblico. Condizioni di credito : La carta offre flessibilità nelle modalità di pagamento con un TAN del 12% e TAEG del 14,31%,

: La carta offre flessibilità nelle modalità di pagamento con un TAN del 12% e TAEG del 14,31%, Raccolta punti : Carta PAYBACK American Express permette do accumulare 1 Punto PAYBACK ogni 2 euro spesi, con possibilità di raddoppiare i punti presso i partner del programma.

: Carta PAYBACK American Express permette do accumulare 1 Punto PAYBACK ogni 2 euro spesi, con possibilità di raddoppiare i punti presso i partner del programma. Carta supplementare : È inclusa e permette di accumulare ulteriori punti.

: È inclusa e permette di accumulare ulteriori punti. Assicurazioni: Sono incluse protezioni per gli acquisti e in caso di uso illecito della carta.

Requisiti per la richiesta

Per richiedere la Carta PAYBACK American Express, è necessario essere maggiorenni, iscritti al programma PAYBACK, residenti in Italia con un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro, e possedere un conto corrente bancario o postale nel circuito SEPA.

Servizi e protezioni American Express

La carta offre accesso a servizi online e mobile per il controllo delle spese, flessibilità di pagamento, e include protezioni assicurative per gli acquisti. Inoltre, include l’accesso a American Express Experiences, che permette di accedere a prevendite esclusive e posti riservati per eventi musicali di rilievo.

