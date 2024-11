La colletta su PayPal: da oggi è possibile

Pensata per semplificare la gestione delle spese di gruppo tra familiari e amici, la colletta su PayPal è l’ultima novità introdotta dalla piattaforma di pagamento. Permette di tenere traccia dei versamenti effettuati da coloro che partecipano alla raccolta e di trasferire il denaro al proprio saldo o al proprio conto corrente una volta raggiunto l’obiettivo.

Una novità per PayPal: la colletta

C’è anche l’Italia tra i primi paesi che ricevono la funzionalità, insieme a Stati Uniti, Germania e Spagna. Nel momento in cui scriviamo e pubblichiamo questo articolo non risulta ancora disponibile, ma con tutta probabilità lo sarà a breve.

Di seguito i passi da seguire per la creazione di una colletta.

Per creare una colletta, seleziona “Invia e Richiedi” in fondo allo schermo; clicca sulla voce “Più opzioni” nell’angolo in alto a destra dello schermo; nella parte inferiore dello schermo apparirà un menu: clicca su “Crea una colletta”; inserisci un titolo, una descrizione, una data di scadenza e un obiettivo di importo facoltativo; condividi il link della tua colletta con amici e familiari via SMS, email, WhatsApp o altro; gli amici e i familiari possono contribuire direttamente alla colletta attraverso il tuo link; quando sei pronto, clicca su “Trasferisci” dalla pagina iniziale della colletta per trasferire il denaro al tuo saldo PayPal.

Ovviamente, per la creazione di un pool è necessario l’iscrizione al servizio. Inoltre, come si legge sul sito ufficiale, per la conversione della valuta e l’invio di denaro in valute diverse rispetto all’euro a un conto all’estero si applicano tariffe.

Concludiamo con le parole di Maria Teresa Minotti, Senior Country Director di PayPal Italia, riportate nel comunicato stampa giunto in redazione.