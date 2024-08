In arrivo il wallet di PayPal per l'UE grazie alle API di Apple

PayPal è pronta a sfruttare le nuove funzionalità NFC dell’iPhone sviluppando un proprio wallet per gli utenti dell’UE. All’inizio del mese, Apple ha annunciato che avrebbe permesso agli sviluppatori di terze parti di accedere alle nuove API NFC (near-field communications) e Secure Element, che oggi consentono di effettuare transazioni e pagamenti contactless, come quelli abilitati da Apple Wallet.

Il wallet di PayPal all’orizzonte

Sebbene l’azienda non abbia ancora confermato esplicitamente i suoi piani, le recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato Alex Chriss suggeriscono che PayPal sta lavorando allo sviluppo di un wallet digitale concorrente di Apple. Durante le ultime chiamate con gli investitori, Chriss ha sottolineato come i cambiamenti in arrivo in Europa, in particolare per quanto riguarda l’NFC, apriranno nuove opportunità per PayPal, che potrà accedere a questa tecnologia per offrire servizi di pagamento contactless da mobile.

Attualmente questo è precluso a livello di sistema operativo, poiché la funzionalità NFC su iPhone è limitata ad Apple Pay e Apple Wallet. Con la nuova normativa europea, aziende come PayPal potranno sviluppare e offrire un proprio portafoglio digitale con funzionalità NFC anche su iPhone, oltre che su Android dove è già consentito.

Oltre l’e-commerce: la visione omnicanale di PayPal

La possibilità di offrire transazioni basate su NFC attraverso l’applicazione mobile di PayPal rappresenta un passo significativo verso l’obiettivo dell’azienda di servire i propri clienti sia online che offline. Questa soluzione omnicanale permetterebbe a PayPal di andare oltre l’e-commerce, offrendo ai commercianti una soluzione completa per le loro esigenze di pagamento.

L’impatto del Digital Markets Act dell’UE

Il nuovo regolamento dell’UE, il Digital Markets Act (DMA), sta aprendo nuove opportunità per gli sviluppatori di app, consentendo ai consumatori di impostare un portafoglio di terze parti come predefinito, invece di Apple Wallet. Questa normativa favorisce l’interoperabilità con le funzionalità hardware e software di iOS, come il Secure Element coinvolto nelle transazioni NFC su iPhone, creando un terreno fertile per l’innovazione e la concorrenza nel settore dei pagamenti digitali.

L’ingresso di PayPal nel mondo dei portafogli mobili basati su NFC rappresenta un’opportunità entusiasmante per l’azienda, che da tempo cerca di affermarsi nel settore della vendita al dettaglio offline. Con il 90% degli europei che ha utilizzato i servizi di PayPal nel 2022, l’azienda potrebbe dare filo da torcere ai leader del mercato come Google Pay e Apple Pay.