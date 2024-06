iOS 18 porta Apple Pay su tutti i browser desktop

Apple ha recentemente annunciato un importante aggiornamento per il suo sistema di pagamento Apple Pay, che consentirà agli utenti di iPhone con iOS 18 di effettuare acquisti su qualsiasi browser web desktop, inclusi Chrome, Edge, Firefox e altri. Questa novità rappresenta un bel passo avanti per Apple Pay, che in precedenza era limitato solo a Safari su Mac.

Funzionamento del nuovo sistema di pagamento

Il nuovo sistema di pagamento di Apple Pay funzionerà su tutti i siti web che implementano l’ultima versione del servizio. Quando un cliente effettua il check-out con Apple Pay in un browser desktop diverso da Safari, sullo schermo apparirà un codice QR. L’utente potrà scansionare questo codice utilizzando l’app Fotocamera del proprio iPhone con iOS 18 o successivo, consentendo di completare l’acquisto direttamente sul dispositivo mobile.

Dettagli tecnici e tempistiche di adozione

Durante la WWDC 2024, Apple ha fornito ulteriori dettagli sul nuovo sistema di pagamento in una sessione di codifica dedicata. Gli sviluppatori di siti web dovranno adottare l’ultimo SDK di Apple Pay per supportare questa funzionalità, il che significa che potrebbe essere necessario del tempo prima che gli utenti possano sfruttare appieno questa interessante novità su tutti i siti web.

L’estensione di Apple Pay a più browser e dispositivi rappresenta un’importante evoluzione per il sistema di pagamento di Apple. Questa mossa consentirà a un maggior numero di utenti di sfruttare la comodità e la sicurezza offerte da Apple Pay, indipendentemente dal browser o dal sistema operativo che stanno utilizzando.

Disponibilità di iOS 18

iOS 18, il sistema operativo che supporterà questa nuova funzionalità di Apple Pay, è attualmente disponibile in versione beta per gli sviluppatori. Si prevede che la versione definitiva verrà rilasciata su larga scala a settembre, consentendo a un vasto numero di utenti di iPhone di sfruttare questa innovativa funzione di pagamento sul web.