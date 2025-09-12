 PayPal porta i pagamenti fino a 24 rate in Italia
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

PayPal porta i pagamenti fino a 24 rate in Italia

Paga in 6, 12 o 24 rate con PayPal: la novità arriva in Italia e in Spagna, ma bisogna tenere conto dei tassi di interesse applicati.
PayPal porta i pagamenti fino a 24 rate in Italia
Business Informatica App e Software
Paga in 6, 12 o 24 rate con PayPal: la novità arriva in Italia e in Spagna, ma bisogna tenere conto dei tassi di interesse applicati.

Giusto in tempo, prima che inizi la stagione dello shopping, PayPal annuncia l’arrivo di una novità dedicata all’Italia (e alla Spagna): è quella che permette di effettuare pagamenti fino a 24 rate. La modalità è quella del Buy Now, Pay Later, preferita da un numero in costante crescita di utenti per diluire la spesa nel tempo.

Paga in 6, 12 o 24 rate con PayPal

Nel dettaglio, come si legge nel comunicato stampa giunto in redazione, la società permette di scegliere non più solo l’opzione con 3 rate senza interessi, ma anche quelle da 6, 12 o 24 rate. In questo caso è però necessario tenere conto dei tassi di interesse che varieranno in base all’importo, alla durata del finanziamento e al profilo del cliente. La disponibilità potrebbe non essere immediata: è in fase di implementazione e arriverà a interessare tutti entro le prossime settimane.

La nuova opzione BNPL di PayPal con Paga in 6, 12 o 24 rate

Non ci sono particolari limitazioni, se non quella relativa alla spesa minima e massima. Nel dettaglio, in Italia questa nuova modalità potrà essere selezionata per acquisti dal valore compreso tra 60 e 5.000 euro (fino a 2.999 euro in Spagna). Riportiamo di seguito le parole di Maria Teresa Minotti, Vice President e General Manager Southern Europe di PayPal.

Abbiamo riscontrato una forte crescita della domanda di soluzioni di pagamento flessibile in tutta Europa. Con Paga in 6, 12 o 24 rate estendiamo la portata di una piattaforma affidabile come PayPal a consumatori e merchant in Italia e Spagna, offrendo loro nuove modalità per pagare e ricevere pagamenti. Questo lancio è un passo naturale nella nostra visione di rendere lo shopping e la gestione delle finanze più semplici, sicuri e accessibili.

È da aggiungere che, con il nuovo BNPL in 6, 12 o 24 rate, il primo pagamento è previsto un mese dopo l’acquisto. Dev’essere effettuato con carta di debito o conto bancario verificato (non con carta di credito o prepagata). Non sono previste commissioni di mora.

Pubblicato il 12 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

AI come ministro per combattere la corruzione, succede in Albania

AI come ministro per combattere la corruzione, succede in Albania
Firefox 143: Page Buddy sarà il nuovo assistente IA del browser

Firefox 143: Page Buddy sarà il nuovo assistente IA del browser
Encyclopedia Britannica denuncia Perplexity

Encyclopedia Britannica denuncia Perplexity
Su WhatsApp arrivano le conversazioni a thread nei gruppi

Su WhatsApp arrivano le conversazioni a thread nei gruppi
AI come ministro per combattere la corruzione, succede in Albania

AI come ministro per combattere la corruzione, succede in Albania
Firefox 143: Page Buddy sarà il nuovo assistente IA del browser

Firefox 143: Page Buddy sarà il nuovo assistente IA del browser
Encyclopedia Britannica denuncia Perplexity

Encyclopedia Britannica denuncia Perplexity
Su WhatsApp arrivano le conversazioni a thread nei gruppi

Su WhatsApp arrivano le conversazioni a thread nei gruppi
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
12 set 2025
Link copiato negli appunti