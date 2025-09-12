PayPal porta i pagamenti fino a 24 rate in Italia

Giusto in tempo, prima che inizi la stagione dello shopping, PayPal annuncia l’arrivo di una novità dedicata all’Italia (e alla Spagna): è quella che permette di effettuare pagamenti fino a 24 rate. La modalità è quella del Buy Now, Pay Later, preferita da un numero in costante crescita di utenti per diluire la spesa nel tempo.

Paga in 6, 12 o 24 rate con PayPal

Nel dettaglio, come si legge nel comunicato stampa giunto in redazione, la società permette di scegliere non più solo l’opzione con 3 rate senza interessi, ma anche quelle da 6, 12 o 24 rate. In questo caso è però necessario tenere conto dei tassi di interesse che varieranno in base all’importo, alla durata del finanziamento e al profilo del cliente. La disponibilità potrebbe non essere immediata: è in fase di implementazione e arriverà a interessare tutti entro le prossime settimane.

Non ci sono particolari limitazioni, se non quella relativa alla spesa minima e massima. Nel dettaglio, in Italia questa nuova modalità potrà essere selezionata per acquisti dal valore compreso tra 60 e 5.000 euro (fino a 2.999 euro in Spagna). Riportiamo di seguito le parole di Maria Teresa Minotti, Vice President e General Manager Southern Europe di PayPal.

Abbiamo riscontrato una forte crescita della domanda di soluzioni di pagamento flessibile in tutta Europa. Con Paga in 6, 12 o 24 rate estendiamo la portata di una piattaforma affidabile come PayPal a consumatori e merchant in Italia e Spagna, offrendo loro nuove modalità per pagare e ricevere pagamenti. Questo lancio è un passo naturale nella nostra visione di rendere lo shopping e la gestione delle finanze più semplici, sicuri e accessibili.

È da aggiungere che, con il nuovo BNPL in 6, 12 o 24 rate, il primo pagamento è previsto un mese dopo l’acquisto. Dev’essere effettuato con carta di debito o conto bancario verificato (non con carta di credito o prepagata). Non sono previste commissioni di mora.