Pazzesco Amazon: tablet Android a soli 64 euro, magnifico DOPPIO SCONTO

Tutto passa dalla semplice attivazione di un coupon: è quello che ti serve per avere il tablet Doogee U10 da 10.1 pollici con sistema operativo Android 13 all’incredibile prezzo di 64,99 euro. No, non è uno scherzo: devi solo spuntare la casella che trovi in pagina per portarti a casa questo tablet low cost ad un prezzo praticamente ridicolo.

Tablet Doogee U10 a prezzo regalo: la scheda tecnica

Con 9GB di RAM e 128GB di memoria interna, avrai prestazioni elevate per gestire tutte le tue app, giochi, foto e video. E se questo non bastasse, la possibilità di espandere la memoria fino a 1TB con una scheda TF garantisce spazio più che sufficiente per tutte le tue esigenze di archiviazione.

Il sistema operativo Android 13 offre una maggiore sicurezza e privacy, mentre il processore Quad-Core assicura una connessione veloce e stabile. Parlando di connessione, il tablet supporta WiFi 6 e Bluetooth 5.0, garantendo che sarai sempre connesso.

Lo schermo da 10,1 pollici con risoluzione HD+ IPS di 1280×800 offre colori vivaci e dettagli cristallini. E se ami scattare foto, la fotocamera posteriore da 8MP è perfetta per selfie e videochiamate.

Non dimentichiamo dell’autonomia eccezionale offerta dalla batteria da 5060mAh. Questo significa che potrai utilizzare il tablet per lungo tempo senza doverti preoccupare della ricarica frequente. La modalità di risparmio energetico aggiuntiva prolunga ulteriormente la durata della batteria.

Infine, la connettività veloce e stabile è assicurata grazie al WiFi 6 e al Bluetooth 5.0. Il tablet è anche dotato di un jack audio da 3,5 mm e di due altoparlanti aggiuntivi per un’esperienza multimediale completa.

Non perdere l’opportunità di possedere questo straordinario tablet DOOGEE U10 a soli 64 euro invece di 119,99. Acquista ora su Amazon attivando il coupon e immergiti in un mondo di possibilità digitali senza precedenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.