PAZZIA Amazon: OPPO A16 a soli 89€, da acquistare SUBITO

Acquista subito OPPO A16 a soli 89,80 euro, invece di 148 euro, su Amazon. Meno di 100 euro per uno smartphone Android essenziale, ma che non ti deluderà affatto. Per un regalo o come telefono di battaglia questo modello ha davvero tanto da offrirti.

Oltre il prezzo, ulteriormente abbassato da Amazon con estrema maestria, comunque offre 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Un prodotto davvero interessante se ti serve qualcosa che abbia un’ottima durata. Grazie alla batteria da 5000 mAh garantisce l’utilizzo per un’eternità.

Inoltre, non manca nemmeno di regalarti scatti piacevoli. Grazie alla tripla fotocamera con AI potrai anche catturare i momenti più belli e condividerli con i tuoi amici. Resteranno sorpresi sapendo da dove arrivano le foto e quanto hai realmente pagato questo smartphone.

OPPO A16: smartphone economico con alcune chicche interessanti

Pur essendo così economico, questo smartphone offre alcune chicche davvero interessanti. Ad esempio, il display HD+ con tecnologia Eye Care. Grazie a questa particolarità si adatta alla luce circostante e memorizza le tue preferenze di luminosità garantendoti protezione agli occhi per tutto il giorno.

In più, monta il processore MediaTek Helio G35 realizzato per ridurre il lagging del 18%. Potrai utilizzare le tue app preferite senza problemi grazie a un sistema che previene gli arresti anomali e i rallentamenti improvvisi.

