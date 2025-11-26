PAZZIA Samsung Monitor S3 curvo FHD @100Hz a soli 69€ è affare

Se alla tua scrivania occorre un nuovo schermo, scegli un modello di ultima generazione. Ad esempio il Samsung monitor M3 che è sottile, moderno e soprattutto curvo per offrirti prestazioni immersive. Ha tutto quello che stai cercando ed è ideale per l’utilizzo quotidiano del computer e anche del gaming (molto) occasionale. Approfitta del Black Friday su Amazon per acquistarlo. Non lo trovi da altra parte perché è un’esclusiva. Aggiungilo al carrello con soli 69,90 euro grazie allo sconto del 17%.

Il Samsung monitor M3 è uno schermo semplice ma che offre tante comodità. Se navighi online, lavori con programmi come la suite Office o lo utilizzi per svago e cose così, questo modello fa al caso tuo. È subito reso particolare dal suo piede che lo fa stare fermo sulla scrivania e non lo fa traballare. Allo stesso tempo è pratico perché occupa poco spazio sul tuo piano di lavoro. Con bordi sottili e uno schermo che ti avvolge grazie alla curvatura 1800R, è uno spettacolo.

Il pannello che monta è di tipologia VA, ha un’ampiezza di 24 pollici ed è in risoluzione Full HD. In questo modo non rinunci neanche al più minuzioso dettaglio ed hai una qualità elevata se ti concedi film e serie tv in streaming. Il refresh rate non è male perché parliamo di un 100Hz che, potenzialmente, possono essere sfruttati anche per il gaming. Magari se punti agli fps non è il monitor che fa al caso tuo perché ci sono 4ms di tempi di risposta, ma per altre tipologie di gioco alcun problema. Per quanto riguarda la connettività, infine, hai a disposizione:

ingresso audio;

1 porta HDMI;

1 porta D-SUB.

In confezione ti vengono forniti entrambi i cavi oltre a quello di alimentazione.

Compralo a soli 69,90 euro su Amazon. Samsung monitor M3 è uno schermo di tutto rispetto che a questo prezzo è un affare.