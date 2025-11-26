 PAZZIA Samsung Monitor S3 curvo FHD @100Hz a soli 69€ è affare
Samsung monitor M3 è lo schermo che rende le tue ore al computer immersive con immagini in alta risoluzione che ti circondando.
Se alla tua scrivania occorre un nuovo schermo, scegli un modello di ultima generazione. Ad esempio il Samsung monitor M3 che è sottile, moderno e soprattutto curvo per offrirti prestazioni immersive. Ha tutto quello che stai cercando ed è ideale per l’utilizzo quotidiano del computer e anche del gaming (molto) occasionale. Approfitta del Black Friday su Amazon per acquistarlo. Non lo trovi da altra parte perché è un’esclusiva. Aggiungilo al carrello con soli 69,90 euro grazie allo sconto del 17%.

Il Samsung monitor M3 è uno schermo semplice ma che offre tante comodità. Se navighi online, lavori con programmi come la suite Office o lo utilizzi per svago e cose così, questo modello fa al caso tuo. È subito reso particolare dal suo piede che lo fa stare fermo sulla scrivania e non lo fa traballare. Allo stesso tempo è pratico perché occupa poco spazio sul tuo piano di lavoro. Con bordi sottili e uno schermo che ti avvolge grazie alla curvatura 1800R, è uno spettacolo.

Samsung Monitor S36GD (S24D362), Curvo (1800R), 24'', 1920x1080 (Full HD), VA, 100Hz, 4ms (GtG), D-Sub, HDMI, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Flicker Free

Samsung Monitor S36GD (S24D362), Curvo (1800R), 24”, 1920×1080 (Full HD), VA, 100Hz, 4ms (GtG), D-Sub, HDMI, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Flicker Free

69,9083,90€-17%

Il pannello che monta è di tipologia VA, ha un’ampiezza di 24 pollici ed è in risoluzione Full HD. In questo modo non rinunci neanche al più minuzioso dettaglio ed hai una qualità elevata se ti concedi film e serie tv in streaming. Il refresh rate non è male perché parliamo di un 100Hz che, potenzialmente, possono essere sfruttati anche per il gaming. Magari se punti agli fps non è il monitor che fa al caso tuo perché ci sono 4ms di tempi di risposta, ma per altre tipologie di gioco alcun problema. Per quanto riguarda la connettività, infine, hai a disposizione:

  • ingresso audio;
  • 1 porta HDMI;
  • 1 porta D-SUB.

In confezione ti vengono forniti entrambi i cavi oltre a quello di alimentazione.

Compralo a soli 69,90 euro su Amazon. Samsung monitor M3 è uno schermo di tutto rispetto che a questo prezzo è un affare.

Pubblicato il 26 nov 2025

26 nov 2025
