 PC e AI: finalmente qualcuno ha il coraggio di dirlo
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

PC e AI: finalmente qualcuno ha il coraggio di dirlo

Al CES 2026, Dell ha ammesso che l'AI non spinge le vendite dei PC: gli utenti vogliono chiarezza e libertà di scelta, non un'imposizione.
PC e AI: finalmente qualcuno ha il coraggio di dirlo
Business AI
Al CES 2026, Dell ha ammesso che l'AI non spinge le vendite dei PC: gli utenti vogliono chiarezza e libertà di scelta, non un'imposizione.
Dell

Il Premio onestà del CES 2026 va a Dell, che oltre ad aver riportato in vita il marchio XPS ha detto chiaro e tondo ciò che in molti pensano, ma non hanno il coraggio di affermare, soprattutto tra i produttori dell’ambito PC: l’inclusione forzata dell’AI ovunque non aiuta a vendere di più. A sostenerlo è un’azienda storica del settore e non fatichiamo a immaginare che presto assisteremo allo stesso sfogo da parte di altri brand.

CES 2026 e PC: Dell ridimensiona l’AI

Microsoft ha fatto di tutto, nel corso dell’ultimo biennio, per infilare l’intelligenza artificiale in ogni aspetto del sistema operativo Windows 11 e di conseguenza nei computer. Una strategia che molti utenti hanno già bocciato, chiedendo alla software house di poter scegliere se e quando fare affidamento su strumenti come Copilot, senza ritrovarseli sullo schermo in continuazione.

Jeff Clarke di Dell (vicepresidente e COO) è stato molto chiaro: gli acquirenti non scelgono un nuovo PC in base alla presenza o meno dell’AI. Anzi, talvolta la tecnologia è fonte di confusione. Queste le sue parole.

… ciò che abbiamo imparato nel corso di quest’anno, soprattutto dal punto di vista dei consumatori, è che non stanno acquistando in base all’intelligenza artificiale. In effetti, penso che l’intelligenza artificiale probabilmente li confonda più di quanto li aiuti a comprendere qualcosa nello specifico.

Dall’approccio AI-first a consumer-first

Ciò non significa che l’azienda abbia deciso di abbandonare algoritmi e modelli di intelligenza artificiale, ma avendo fatto tesoro della lezione impartita dal mercato, ha scelto di adottare un approccio diverso per proporre i suoi computer. Insomma, non più una visione AI-first, ma consumer-first.

Forte dell’esperienza maturata negli oltre quattro decenni della sua storia, Dell sa osservare le dinamiche del settore e trarne un insegnamento. Continuare a voler vendere l’AI come una rivoluzione necessaria a tutti i livelli, quando molti preferiscono farne a meno, significa intestardirsi e imporre la propria visione in modo cieco e poco lungimirante. Per avere un quadro più completo della situazione, si aggiunga il fatto che alcune delle Big Tech coinvolte nell’ambito hanno iniziato a parlare di una bolla pronta a scoppiare .

Fonte: PC Gamer

Pubblicato il 8 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Google Classroom trasforma le lezioni in podcast grazie a Gemini

Google Classroom trasforma le lezioni in podcast grazie a Gemini
OpenAI lancia ChatGPT Salute, lo sconsiglia per diagnosi mediche

OpenAI lancia ChatGPT Salute, lo sconsiglia per diagnosi mediche
Come generare immagini AI gratis con DuckDuckGo

Come generare immagini AI gratis con DuckDuckGo
Gli occhiali Ray-Ban Meta Display non arrivano in Italia: perché

Gli occhiali Ray-Ban Meta Display non arrivano in Italia: perché
Google Classroom trasforma le lezioni in podcast grazie a Gemini

Google Classroom trasforma le lezioni in podcast grazie a Gemini
OpenAI lancia ChatGPT Salute, lo sconsiglia per diagnosi mediche

OpenAI lancia ChatGPT Salute, lo sconsiglia per diagnosi mediche
Come generare immagini AI gratis con DuckDuckGo

Come generare immagini AI gratis con DuckDuckGo
Gli occhiali Ray-Ban Meta Display non arrivano in Italia: perché

Gli occhiali Ray-Ban Meta Display non arrivano in Italia: perché
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
8 gen 2026
Link copiato negli appunti