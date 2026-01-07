 CES 2026: Dell riporta in vita il marchio XPS
Dell ha riportato in vita lo storico marchio con i nuovi XPS 14 e XPS 16 (processori Intel Core Ultra 300) annunciati al CES 2026 di Las Vegas.
Tecnologia Laptop
The Verge

Esattamente un anno fa, Dell aveva comunicato l’addio al noto marchio XPS utilizzato per i notebook di fascia alta. Il produttore statunitense ha ora riportato in vita lo storico brand con l’annuncio dei nuovi XPS 16 e XPS 14 al CES 2026 di Las Vegas. Integrano i processori Intel Core Ultra 300 e ovviamente mantengono l’elevata qualità costruttiva dei precedenti modelli.

Dell XPS 16 e 14: specifiche complete

I nuovi Dell XPS 16 e 14 hanno un telaio in alluminio e uno schermo OLED da 16 e 14 pollici con risoluzione 3K (touch) o 2K (non touch) e refresh rate variabile (1-120 Hz). Il display è protetto dal vetro Gorilla Glass Victus, mentre il poggiapolsi è in vetro Gorilla Glass 3. Lo spessore dei notebook è compreso tra 14,62 e 15,40 millimetri.

Queste sono le altre specifiche dei due notebook (configurazioni già in vendita): processore Intel Core Ultra X7 358H, 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD da 1 TB, webcam da 8 megapixel, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, tre porte USB Type-C (Thunderbolt 4), jack audio, quattro altoparlanti, tastiera retroilluminata e batteria da 70 Wh con autonomia fino a 40 ore.

Dell ha migliorato la riparabilità, consentendo la facile rimozione di tastiera e porte USB Type-C. Sono già disponibili negli Stati Uniti. I prezzi base sono 2.049,99 dollari (XPS 14) e 2.199,99 dollari (XPS 16).

Nei prossimi mesi arriveranno sul mercato configurazioni con processori Intel Core Ultra X9 388H. Gli utenti che vogliono acquistare i notebook senza spendere una cifra eccessiva dovranno attendere le configurazioni base con processore Intel Core Ultra 5 325, schermi IPS con risoluzione di 1920×1200 pixel, 16 GB di RAM LPDDR5X e SSD da 512 GB. I prezzi saranno inferiori a 2.000 dollari.

Il sistema operativo installato è ovviamente Windows 11, ma in futuro si potrà acquistare il Dell XPS 14 con Ubuntu 24.04, versione con supporto a lungo termine della popolare distribuzione Linux.

Fonte: Dell

Pubblicato il 7 gen 2026

Luca Colantuoni
7 gen 2026
