CES 2026: Dell riporta in vita il marchio XPS

Esattamente un anno fa, Dell aveva comunicato l’addio al noto marchio XPS utilizzato per i notebook di fascia alta. Il produttore statunitense ha ora riportato in vita lo storico brand con l’annuncio dei nuovi XPS 16 e XPS 14 al CES 2026 di Las Vegas. Integrano i processori Intel Core Ultra 300 e ovviamente mantengono l’elevata qualità costruttiva dei precedenti modelli.

Dell XPS 16 e 14: specifiche complete

I nuovi Dell XPS 16 e 14 hanno un telaio in alluminio e uno schermo OLED da 16 e 14 pollici con risoluzione 3K (touch) o 2K (non touch) e refresh rate variabile (1-120 Hz). Il display è protetto dal vetro Gorilla Glass Victus, mentre il poggiapolsi è in vetro Gorilla Glass 3. Lo spessore dei notebook è compreso tra 14,62 e 15,40 millimetri.

Queste sono le altre specifiche dei due notebook (configurazioni già in vendita): processore Intel Core Ultra X7 358H, 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD da 1 TB, webcam da 8 megapixel, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, tre porte USB Type-C (Thunderbolt 4), jack audio, quattro altoparlanti, tastiera retroilluminata e batteria da 70 Wh con autonomia fino a 40 ore.

Dell ha migliorato la riparabilità, consentendo la facile rimozione di tastiera e porte USB Type-C. Sono già disponibili negli Stati Uniti. I prezzi base sono 2.049,99 dollari (XPS 14) e 2.199,99 dollari (XPS 16).

Nei prossimi mesi arriveranno sul mercato configurazioni con processori Intel Core Ultra X9 388H. Gli utenti che vogliono acquistare i notebook senza spendere una cifra eccessiva dovranno attendere le configurazioni base con processore Intel Core Ultra 5 325, schermi IPS con risoluzione di 1920×1200 pixel, 16 GB di RAM LPDDR5X e SSD da 512 GB. I prezzi saranno inferiori a 2.000 dollari.

Il sistema operativo installato è ovviamente Windows 11, ma in futuro si potrà acquistare il Dell XPS 14 con Ubuntu 24.04, versione con supporto a lungo termine della popolare distribuzione Linux.