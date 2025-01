I PC di Dell: addio alle linee XPS, Inspiron, Latitude e Precision

Tra gli annunci giunti dal palco dell’evento CES 2025 c’è anche quello che riguarda il posizionamento sul mercato dei PC a marchio Dell. La società statunitense, tra i leader del settore, ha deciso di abbandonare completamente nomi come XPS, Inspiron, Latitude e Precision in circolazione da molto tempo (e molto conosciuti), in favore di una classificazione che ricorda molto da vicino quella dell’ambito smartphone e, in particolare, di casa Apple.

Dell cambia nome ai PC: semplificazione o confusione?

L’intera offerta sarà costituita da tre linee: si tratta di Dell (solo il marchio, senza nessuna aggiunta) per i computer laptop e desktop entry level destinati al gioco, allo studio e al lavoro, Dell Pro nel caso di quelli professionali progettati per la produttività e infine Dell Pro Max con i modelli dalle prestazioni al top della categoria.

Come si può vedere nell’immagine qui sopra, ognuna è poi costituita da tre fasce ovvero Base, Plus e Premium. Non siamo certi che la decisione porterà a semplificare la scelta da parte degli acquirenti.

Quello mostrato qui sopra, ad esempio, è uno dei nuovi notebook annunciati in occasione del CES 2025. Si tratta del modello Dell Pro 14 Premium con display Tandem OLED e appartenente alla famiglia Copilot+ PC, pensato per i professionisti. Per specifiche, caratteristiche e destinazione d’uso, in passato sarebbe stato inserito nella gamma Latitude.

Come si può facilmente immaginare, per diverso tempo rimarranno sul mercato i computer già annunciati in passato. Si tratterà dunque a tutti gli effetti di una transizione, come confermato alla redazione del sito The Verge da Frank Cestone, responsabile delle relazioni pubbliche per il marchio. Riportiamo di seguito le sue parole in forma tradotta.