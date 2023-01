PC all-in-one HP (Ryzen 7/W11) al minimo storico

Tutti i vantaggi di un PC all-in-one, in cui ogni componente è nascosta all’interno di un monitor riducendo al minimo l’ingombro, in aggiunta alla convenienza del forte sconto proposto oggi da Amazon sul modello HP 27-ca0008ns. L’offerta dell’e-commerce che segnaliamo su queste pagine è l’ideale per chi desidera acquistare un nuovo computer desktop, potente e versatile, da mettere sulla scrivania per lo studio, il lavoro o altro. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft e accesso immediato a tutti gli aggiornamenti rilasciati.

La super offerta Amazon sul PC all-in-one HP 27-ca0008ns

Passiamo in rassegna le sue specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display Full HD da 27 pollici con webcam a scomparsa, processore AMD Ryzen 7 5700U, chip grafico AMD Radeon, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD da 1 TB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi, Bluetooth e una gamma completa di porte per la connettività (due HDMI, Ethernet, tre USB Type-A e una Type-C).

Ci sono anche mouse e tastiera wireless in dotazione. Come si può vedere dalle immagini, nulla è stato lasciato al caso nemmeno in termini di design, con una scocca elegante nella colorazione Bianco. Se hai bisogno di conoscere altre informazioni, le trovi tutte nella descrizione completa del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare il PC all-in-one di HP (modello 27-ca0008ns) nella configurazione appena descritta al prezzo finale di 993 euro invece di 1.137 euro come da listino, con uno sconto di 114 euro grazie all’offerta Amazon attiva in questo momento.

La disponibilità del prodotto è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in una settimana circa: se lo ordini subito diventerà il tuo fedele compagno sulla scrivana per produttività, studio, navigazione, comunicazione e intrattenimento multimediale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.