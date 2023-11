PC all-in-one: questo HP in sconto è il re del Black Friday

In offerta a soli 399 euro, HP All-in-One 22 è il dispositivo più venduto su Amazon nella categoria PC AiO durante la Settimana del Black Friday. Progettato da un marchio leader del mercato, ha tutto ciò che serve per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento nel tempo libero. Lo sconto di oggi lo rende un’occasione da cogliere al volo. Aggiungiamo che mouse e tastiera sono inclusi e diventa un must have.

PC AiO: sconto Amazon su HP All-in-One 22

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche in dotazione: display da 21,5 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel Celeron J4025, GPU Intel UHD 600 Graphics, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD NVM da 256 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile), altoparlanti integrati, Wi-Fi, Bluetooth, slot Ethernet, quattro porte USB Type-A, HDMI 1.4 e webcam 720p con microfono. Il sistema operativo è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft così da poter ricevere tutti gli aggiornamenti rilasciati e le nuove funzionalità distribuite. Consultare la descrizione completa del prodotto per saperne di più in merito alle sue caratteristiche, a partire da quelle relative alla sostenibilità.

HP All-in-One 22 al prezzo finale di soli 399 euro è la scelta giusta per chi vuol mettere sulla scrivania un PC AiO dalle prestazioni adatta a lavoro, studio, navigazione e intrattenimento. Lo sconto è applicato in automatico, la disponibilità è immediata e si può contare sulla spedizione gratuita a domicilio con la consegna garantita in pochi giorni.

L’evento organizzato da Amazon per il Black Friday offre sconti e occasioni da cogliere al volo. Visita la sezione dedicata dell’e-commerce e scopri tutti quelli attivi in questo momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.