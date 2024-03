È un’offerta a tempo su Amazon, dunque rimarrà disponibile per poco: HP 24, il PC all-in-one con sistema operativo Windows 11 Home, è in forte sconto sull’e-commerce. In questo momento è possibile metterlo sulla propria scrivania a un prezzo molto conveniente. Vediamo quali sono le sue caratteristiche e i punti di forza in dotazione, che lo rendono adatto al lavoro e allo studio, ma anche alla navigazione e all’intrattenimento nel tempo libero.

PC all-in-one in offerta: l’occasione HP 24 su Amazon

Tutto è racchiuso all’interno del monitor da 23,8 pollici con un pannello circondato da cornici sottili. Il comparto hardware integra il processore Intel Core i3-1215U di dodicesima generazione con scheda grafica Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM DDR4, un’unità SSD PCIe NVMe da 512 GB per l’archiviazione dei dati (ci sono due slot di espansione), webcam HP True Vision con microfono, altoparlanti stereo, ingresso Ethernet, quattro porte USB Type-A, una HDMI 1.4, moduli Wi-Fi e Bluetooth 5.1 per la connettività wireless. Altri dettagli sono riportati nella pagina dedicata.

Grazie allo sconto di oggi è possibile acquistare HP 24 al prezzo finale di 529 euro, risparmiando ben 79 euro rispetto al prezzo più basso recente. Sono inclusi mouse e tastiera per poter iniziare subito a utilizzarlo.

L’articolo è venduto e spedito direttamente da Amazon, con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio in pochi giorni assicurata a chi effettua subito l’ordine. Le recensioni fin qui pubblicate da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova lo promuovono con un voto medio molto alto, pari a 4,5/5 stelle.