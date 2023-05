PC all-in-one ricondizionato: tuo a soli 139 euro

Al prezzo di soli 139,90 euro puoi acquistare un PC all-in-one completo di tutto, ricondizionato: è quanto propone l’offerta eBay di un venditore specializzato italiano a chi cerca un computer economico in grado di gestire le operazioni base della connettività o adatto per navigare e studiare. Vediamo quali sono le sue caratteristiche.

Solo 139 euro per questo PC all-in-one ricondizionato

Ecco le specifiche tecniche integrate: monitor da 22 pollici con risoluzione HD, processore Intel Core i3-4170 con GPU Intel HD Graphics 5000, 4 GB di RAM DDR3, disco fisso nuovo da 240 GB, lettore CD-DVD, porte USB 2.0/3.0. Wi-Fi, Bluetooth e possibilità di connettere un display secondario tramite uscita HDMI. Altre informazioni sono consultabili nella descrizione completa.

Come scritto in apertura, si tratta di un prodotto ricondizionato, totalmente revisionato, collaudato e verificato, funzionante e fornito con il sistema operativo Windows 10 preinstallato. L’estetica è in buone condizioni, sono presenti segni da movimentazione sulla staffa di appoggio e sulla back cover (le fotografie sono visibili nella scheda).

A proporre l’affare è un venditore italiano con oltre 1.800 feedback positivi già ricevuti dai clienti a testimonianza della sua affidabilità, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni.

