PC assemblato con i5, 16GB di RAM e SSD a soli 169,91 euro su eBay

Se sei alla ricerca di un PC potente, già pronto all’uso, e vuoi risparmiare senza compromettere le prestazioni, allora questa è l’offerta che fa per te.

Su eBay, puoi acquistare un PC assemblato con processore Intel Core i5, 16GB di RAM e un SSD da 480GB a soli 169,91 euro invece di 259,90. Il tutto utilizzando il codice sconto “PASSIONI23” al momento del pagamento.

PC assemblato e pronto all’uso: le caratteristiche

Questo PC assemblato è la soluzione ideale per chi desidera un computer già pronto all’uso. Windows 10 Pro è già stato installato, configurato ed è attivato con una licenza a vita. L’antivirus Windows Defender è già attivo e funzionante per garantire la tua sicurezza online.

Inoltre, troverai preinstallato il pacchetto Microsoft Office 2021 Professional Plus, anch’esso attivato con licenza digitale. In poche parole, dovrai solo collegare il computer alla corrente ed è subito pronto per essere utilizzato.

Questo PC è stato assemblato in Italia da tecnici specializzati. Le configurazioni sono state attentamente studiate dal gruppo di Ricerca e Sviluppo per garantire la perfetta compatibilità dei componenti, elevate prestazioni e durata nel tempo. Quando acquisti questo PC, hai la certezza di portare a casa un prodotto di alta qualità.

La presenza di un SSD da 480GB assicura la massima reattività del sistema. Il PC si avvierà in un istante, i programmi si apriranno istantaneamente e tutte le operazioni saranno fluide e senza intoppi.

Specifiche Tecniche:

Case nero/silver con alimentatore da 500W

Scheda madre con chipset Intel H61

Processore Intel Core i5-3470 3.20 GHz (fino a 3.60 GHz in turbo boost / 4 Core 4 Thread)

Scheda video integrata Intel HD Graphics 2500

Memoria RAM 16GB DDR3 espandibile fino a 16GB

SSD da 480GB SATA 2.5″

Masterizzatore DVD Dual Layer 5.25″

Questa è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Clicca ora per acquistare il tuo nuovo PC assemblato a soli 169,91 euro su eBay con il codice “PASSIONI23”. Preparati a godere di prestazioni elevate e ad affrontare qualsiasi compito con facilità.

