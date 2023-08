PC da gaming Lenovo con RTX 3060: sconto IMPRESSIONANTE (-800€)

Ti presentiamo un PC da gaming senza limiti, in cui la potenza e la fluidità si uniscono per creare un’esperienza straordinaria.

Dotato di scheda grafica RTX 3060, questo computer desktop ti regala un’autentica potenza di gioco che ti farà immergere in mondi virtuali senza precedenti. E puoi averlo a un prezzo incredibilmente conveniente, grazie a uno sconto impressionante di 800 euro. Questa offerta è disponibile su Amazon, dove puoi portare a casa questo incredibile PC da gaming al prezzo di soli 1199 euro, invece di 1999 euro.

Lenovo IdeaCentre Gaming 5: il pc da gioco che cercavi

Il cuore di questa macchina da gioco è il processore Intel Core i7-12700, una potenza di calcolo senza rivali che offre prestazioni superiori. Con 12 core (8 core fisici e 4 core virtuali) e 20 thread, questo processore ti offre un multitasking senza interruzioni, garantendo che nulla possa interferire con la tua esperienza di gioco. La nuova architettura innovativa assegna il carico di lavoro giusto al core giusto, permettendoti di navigare, fare streaming, modificare, giocare e tanto altro ancora senza rallentamenti.

L’archivio di memoria da 1TB SSHD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe ti offre spazio sufficiente per conservare i tuoi giochi, documenti e media in totale sicurezza. Con 16 GB di RAM, gestire programmi in simultanea diventa un gioco da ragazzi. L’esperienza di gioco sarà senza intoppi, con l’archiviazione e la RAM necessarie per sostenere le tue avventure virtuali.

Ma la vera stella di questo spettacolo è la GPU NVIDIA GeForce RTX 3060. Con la sua architettura Ampere, questa scheda grafica offre prestazioni eccezionali sia per i giocatori che per i creatori. Grazie ai RT Core, Tensor Core e multiprocessori di streaming, potrai godere della grafica ray-tracing più realistica e delle più avanzate funzionalità di intelligenza artificiale. La potenza di questa GPU ti farà immergere completamente nei mondi dei giochi, vivendo ogni dettaglio con estrema precisione.

E per completare il pacchetto, il PC è dotato del sistema operativo Windows 11 Home 64, che ti permette di rimanere sempre connesso alla rete wireless ad alta velocità senza alcuna interruzione.

L’opportunità di possedere un PC da gaming di questa portata a un prezzo così conveniente è davvero unica. Non perdere l’occasione di trasformare la tua esperienza di gioco con questo PC da gaming Lenovo con RTX 3060. Corri su Amazon e sfrutta questo incredibile sconto di 800 euro. Vinci nel mondo virtuale con potenza e stile, grazie a questa offerta eccezionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.