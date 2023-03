PC Dell con Windows, Intel Xeon, 8/500GB a 131€

Le caratteristiche di Dell Precision T1700 lo rendono un computer da scrivania adatto alla produttività di base, ma anche allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento multimediale. Si tratta di una workstation, protagonista oggi di un’offerta eBay che ne permette l’acquisto al prezzo finale di 131,08 euro. Una spesa davvero contenuta, considerando le sue peculiarità, di cui approfittare semplicemente attivando due coupon prima di eseguire il pagamento, inserendo i seguenti codici negli appositi campi: ITPERHD63H3BB67M e FUSIONE23 .

La workstation Dell Precision T1700 a prezzo stracciato

Ecco quali sono le specifiche tecniche in dotazione al PC desktop: processore Intel Xeon E3-1246 con GPU integrata, 8 GB di RAM, unità da 500 GB per l’archiviazione dei dati, due uscite video DisplayPort, una VGA e una gamma completa di porte per la connettività come mostrato nell’immagine qui sotto. Il case offre inoltre al possibilità di upgrade grazie agli slot di espansione interni. Lato software, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft a vita inclusa per la ricezione puntuale degli aggiornamenti distribuiti. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella descrizione sul marketplace.

Si tratta di un prodotto ricondizionato, verificato e funzionante al 100%, con lievi segni da movimentazione sul case: le fotografie sono visibili nella scheda.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la workstation al prezzo finale di 131,08 euro, semplicemente inserendo i codici ITPERHD63H3BB67M e FUSIONE23 nell’apposito campo prima di eseguire il pagamento, come scritto in apertura.

A proporre l’affare è un venditore italiano con oltre 1.500 feedback positivi già ottenuti dai clienti su eBay, a testimonianza della sua affidabilità, con disponibilità immediata e spedizione gratis: ciò significa che, se lo ordini subito, entro pochi giorni Dell Precision T1700 sarà sulla tua scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.