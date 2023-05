PC desktop da gaming Acer: i7 e RTX 3060 a prezzo ribassato (-400€)

Se sei un appassionato di gaming e vuoi un PC desktop che ti offra le massime prestazioni, il design più accattivante e il miglior rapporto qualità-prezzo, allora non puoi perderti l’offerta di Amazon su Acer Nitro N50 N50-640.

Oggi su Amazon il prezzo è tornato a scendere di ben 400 euro rispetto al listino: ti consigliamo di approfittarne perché potrebbe tornare a salire da un momento all’altro.

Acer Nitro: il PC da gaming potente già pronto all’uso

Questo PC desktop da gaming ha tutto quello che ti serve per dominare i tuoi giochi preferiti: un processore Intel Core i7-12700F di 12a generazione, una scheda grafica Nvidia RTX 3060 da 12 GB GDDR6, una memoria RAM da 16 GB DDR4 e un SSD da 512 GB M.2 PCIE. Con queste caratteristiche, puoi goderti una fluidità e una velocità incredibili, senza interruzioni o ritardi.

Il computer si presenta con un design aggressivo e dinamico, con contorni angolari e LED di colore rosso fiammante che creano l’atmosfera giusta per un intenso viaggio nel mondo del gaming. Inoltre, ha due porte USB 3.2 Gen 2 (Type-A e Type-C) e dei jack audio posizionati frontalmente, per una maggiore comodità e praticità.

Ma non è tutto: Acer Nitro N50 N50-640 ha anche un altoparlante con tecnologia DTS:X Ultra, che trasforma le tue cuffie o gli speaker in un sofisticato sistema audio surround a 360°, con cui apprezzare al meglio il realismo dell’audio 3D mentre giochi, guardi un film o ascolti musica.

Il PC arriva a casa con il sistema operativo Windows 11 Home, che ti offre un’interfaccia intuitiva e personalizzabile, oltre a tutte le app e i servizi di Microsoft. Puoi anche connetterti al Wi-Fi o al Bluetooth per accedere a internet o a altri dispositivi senza fili.

Come vedi, Acer Nitro N50 N50-640 è un PC desktop da gaming completo e versatile, che ti offre tutto quello che cerchi a un prezzo imbattibile: solo 1199 euro su Amazon invece di 1599 euro, grazie al nuovo ribasso del prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.