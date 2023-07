PC Desktop da gaming Lenovo: subito 100 euro di sconto su Amazon

Se sei un appassionato di gaming e desideri un PC desktop potente per le tue avventure virtuali, abbiamo un’offerta che non puoi lasciarti sfuggire.

Acquista subito questo PC da gaming Lenovo a soli 799 euro invece di 899 euro su Amazon. Approfitta di questo sconto di 100 euro e immergiti nell’esperienza di gioco definitiva.

PC Desktop Lenovo da gaming: scopri le caratteristiche tecniche

Il cuore di questo PC da gaming è il processore AMD Ryzen 5 5600G, che offre prestazioni performanti senza interruzioni. Con i suoi 6 core, sarai in grado di gestire i giochi più esigenti e multitasking senza problemi. Preparati a vivere un’esperienza di gioco fluida e reattiva come mai prima d’ora.

L’archivio di memoria da 512GB SSHD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe ti consente di archiviare i tuoi documenti e i tuoi giochi preferiti a tutta velocità e in tutta sicurezza. Non dovrai preoccuparti della lentezza o della perdita di dati. Avrai spazio sufficiente per salvare tutti i tuoi file importanti e goderti le tue avventure digitali senza restrizioni.

La RAM da 8GB ti permette di gestire diversi programmi in simultanea senza alcuna interruzione. Non importa quante applicazioni o programmi hai aperti contemporaneamente, questo PC da gaming Lenovo sarà in grado di gestire tutto senza intoppi, offrendoti un’esperienza di utilizzo senza interruzioni.

La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 12GB di memoria GDDR6 garantisce prestazioni grafiche all’avanguardia. Potrai immergerti in mondi virtuali ricchi di dettagli e vivere l’azione con una qualità visiva sorprendente. Ogni dettaglio sarà nitido e realistico, offrendoti un’esperienza di gioco coinvolgente e mozzafiato.

Il PC è dotato del sistema operativo Windows 11 Home 64, che ti permetterà di rimanere sempre collegato e di godere delle migliori performance. Sarai in grado di eseguire le ultime applicazioni e sfruttare al massimo il tuo PC da gaming senza restrizioni.

Non perdere l’opportunità di acquistare il PC da gaming Lenovo a soli 799 euro su Amazon. Risparmia 100 euro e ottieni un potente dispositivo che ti consentirà di immergerti completamente nel mondo del gaming.

