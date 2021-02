PC desktop Intel i5 16/480 GB + 1TB in offerta

In questo periodo segnato da una ridotta disponibilità di hardware, vi riportiamo un calo di prezzo su un ottimo PC desktop. Si tratta del DILC Business 5, una configurazione dalle grandi prestazioni, ad un prezzo piuttosto conveniente, soprattutto considerando il periodo.

PC desktop DILC Business 5: caratteristiche tecniche

Il processore con cui è equipaggiato il PC è un Intel Core i5-10500, una CPU da 6 core e 12 thread per una frequenza massima da 4,5GHz. Questa è accompagnata da 16GB di memoria RAM a cui si affiancano un SSD da 480GB e un HDD da 1TB. Il case è piuttosto minimale, con tre porte USB di cui una USB 3.0 e i due jack da 3,5mm separati per cuffie e microfono. Non manca un masterizzatore ottico, che per quanto trascurabile nel il mercato consumer, nel mercato professionale rimane indispensabile soprattutto per fotografi e videografi. Si tratta di una configurazione votata alla produttività, e l’assenza della scheda video dedicata lo dimostra. Ciò non toglie però che escluso il contesto videoludico, si tratta di una macchina perfetta sia a casa che in ufficio, per tutte le attività quotidiane come la gestione dei documenti su Office.

Dal punto di vista delle connessioni invece non manca davvero nulla. La scheda madre offre 6 porte USB posteriori che si aggiungono a quelle del case, di cui due USB 3.0. Presenti ben tre uscite video che permettono di collegare fino a 3 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Presente ovviamente la porta RJ45 per la connessione via cavo. Non manca tuttavia un modulo wireless dual band per connettere il computer alla rete Wi-Fi. Naturalmente, come da tradizione per i desktop, uno dei principali vantaggi è l’espandibilità totale. È possibile aggiungere ulteriori dischi per l’archiviazione, piuttosto che espandere la RAM. Aspetto più importante però è lo slot PCIe che permette di aggiungere una VGA discreta, rendendo il PC adatto anche al gaming.

Grazie ad un calo di prezzo di ben 50 euro, il DILC Business 5 è acquistabile su Amazon per soli 629 euro.