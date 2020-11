Ha tutto ciò che serve per lavorare da casa in smart working senza scendere a compromessi in termini di potenza e prestazioni: oggi segnaliamo un PC desktop con caratteristiche adatte a supportare ogni carico di lavoro nell’ambito della produttività, dall’editing dei documenti alla comunicazione da remoto, proposto a un prezzo interessante su eBay.

Un computer desktop ideale per lavorare da casa

Diamo un’occhiata alle specifiche tecniche: scheda madre ASUS Prime H410M-E, processore octa core Intel Core i7-10700, GPU Intel UHD Graphics 630, 16 GB di RAM Crucial DDR4, unità SSD M.2 da 256 GB e disco fisso da 1 TB per lo storage, adattatore WiFi esterno, tre porte USB 3.0, cinque porte USB 2.0, uscita video HDMI e jack audio da 3,5 mm. A ospitare il comparto hardware il case Noua L4 Black con alimentatore da 500 W incluso. Il sistema operativo è Windows 10 Pro con licenza ufficiale.

Tutto questo al prezzo di 699,99 euro e due anni di garanzia. Il prodotto si trova in Italia e viene consegnato a domicilio con spedizione gratuita in pochi giorni dopo il completamento dell’ordine. L’affidabilità del venditore è assicurata dagli oltre 92.000 feedback positivi ricevuti dagli altri clienti su eBay.