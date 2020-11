Ottime soluzioni per lo storage grazie a una velocità elevata nel trasferimento dati che si traduce in tempi di attesa ridotti al minimo, le SSD sono ormai la scelta migliore per chi desidera effettuare un upgrade hardware del proprio computer o assemblarne uno da zero. Qui proponiamo due unità oggi in sconto su eBay, entrambe con capacità pari a 240 GB.

SSD in offerta: sconto su quelle Crucial e Kingston da 240 GB

Partiamo da quella della linea Crucial BX500 a -35% sul prezzo di listino. In questo caso di arriva a 540 MB/s in lettura e a 500 MB/s in scrittura grazie all’impiego della tecnologia Micron 3D NAND. L’interfaccia è SATA, il form factor da 2,5 pollici.

In sconto anche quella della gamma Kingston A400 a -28%. Il prezzo è lo stesso, ma in questo caso le performance dichiarate sono di 500 MB/s in lettura e 340 MB/s in scrittura.

Ognuno scelta il modello che più preferisce. I prodotti si trovano in Italia e vengono consegnati a domicilio in pochi giorni con spedizione gratuita. Il venditore è lo stesso, con affidabilità garantita dagli oltre 126.000 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti su eBay.