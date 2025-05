PC e smartphone al sicuro con l'antivirus Avast e la VPN è inclusa (-70%)

Con Avast è possibile accedere a una suite di protezione completa e ricca di funzionalità che può rappresentare lo strumento giusto per difendersi contro i pericoli del web. Scegliendo Avast Ultimate, infatti, è possibile utilizzare il sistema antivirus, per identificare e bloccare in tempo reale le minacce, oltre alla SecureLine VPN, il servizio che consente di sfruttare una VPN illimitata con protezione della crittografia e possibilità di “spostare” il proprio IP in un altro Paese.

La suite di protezione di Avast è in offerta con uno sconto esclusivo del 70%. Grazie a questa promozione, infatti, il costo si riduce a 38,99 euro per un anno, senza alcun vincolo di rinnovo e con la possibilità di sfruttare 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia “soddisfatti o rimborsati”. Tutti i software di Avast sono utilizzabili su 10 dispositivi tra smartphone, computer Windows, Mac e tablet. Per accedere alla promo basta raggiungere il sito Avast.

Antivirus, VPN e molto altro con Avast

Avast Ultimate è oggi la soluzione giusta per proteggere i propri dispositivi (smartphone, tablet e computer) con un costo ridotto e con un livello di protezione elevato. La suite proposta include:

il sistema di rilevamento e blocco di virus e malware

la protezione contro gli attacchi ransomware ai propri dispositivi

contro gli ai propri dispositivi lo strumento di verifica della sicurezza di una rete Wi-Fi

della di una il sistema per la protezione dai tentativi di phishing

dai tentativi di la Secure Line VPN , per una connessione VPN senza limiti

, per una connessione VPN senza limiti funzionalità aggiuntive per la sicurezza e l’ottimizzazione dei propri dispositivi come AntiTrack, per bloccare il tracciamento durante la navigazione web, e Cleanup Premium, per ottimizzare l’uso delle risorse del proprio computer

Sfruttando la promozione in corso, che prevede uno sconto del 70%, è possibile attivare Avast Ultimate con un costo di 38,99 euro per un anno (il prezzo è IVA inclusa). La spesa effettiva è di 3,25 euro al mese. Il servizio permette l’utilizzo dei software su 10 dispositivi anche in contemporanea. Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto. La promozione è attivabile con un vantaggio aggiuntivo, rappresentato dalla garanzia di rimborso valida per i primi 30 giorni dall’attivazione.