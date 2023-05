PC e telefono splendenti con questo kit di pulizia 10-in-1 in offerta

Il PC e i dispositivi elettronici sono strumenti indispensabili per il lavoro, lo studio e il divertimento. Tuttavia, se non vengono puliti regolarmente, possono accumulare polvere, sporco e batteri che ne compromettono le prestazioni e la salute.

Per questo è importante dedicare qualche minuto alla loro pulizia, utilizzando prodotti specifici e delicati che non danneggino i componenti interni ed esterni. In questo modo si potrà garantire una maggiore durata e un migliore funzionamento dei propri dispositivi, oltre che una maggiore igiene e sicurezza per se stessi e per gli altri.

In tal scopo, non puoi fare a meno del kit di pulizia Ordilend, disponibile su Amazon a soli 14,44 euro. Si tratta di un kit 10 in 1 che include tutto il necessario per rimuovere lo sporco e i germi dalla tastiera del tuo PC e dai tuoi dispositivi elettronici in modo facile e sicuro.

Kit di pulizia 10 in 1: tutto quello che ti serve

Il kit Ordilend contiene:

Un vaporizzatore di detergente naturale e biodegradabile , formulato con ingredienti vegetali e privo di alcool o sostanze chimiche aggressive.

, formulato con ingredienti vegetali e privo di alcool o sostanze chimiche aggressive. Un panno in microfibra di alta qualità , morbido e assorbente, che non graffia né lascia pelucchi.

, morbido e assorbente, che non graffia né lascia pelucchi. Una spazzola antistatica con setole morbide, per pulire gli angoli più difficili da raggiungere.

Una spatola in plastica con punta in gomma , per sollevare i tasti e rimuovere lo sporco sottostante.

, per sollevare i tasti e rimuovere lo sporco sottostante. Sei bastoncini in legno con punta in cotone , per pulire le fessure tra i tasti.

, per pulire le fessure tra i tasti. Una borsa in tessuto con cerniera, per riporre il kit e portarlo sempre con te.

Con questo kit potrai mantenere la tua tastiera sempre pulita e igienizzata, migliorando il comfort e la durata del tuo dispositivo. Il detergente è adatto anche per la pulizia di schermi, mouse, telefoni, tablet e altri apparecchi elettronici.

Acquistalo adesso su Amazon all’incredibile prezzo di 14,44 euro e salvaguarda lo stato di salute e di pulizia dei tuoi dispositivi.

