PC fisso a 99 euro: il Ricondizionato come nuovo e fai l'affare

Hai bisogno di un PC fisso affidabile e conveniente, magari per il lavoro, lo studio o che ti faccia semplicemente da “muletto”? Abbiamo l’offerta che fa per te ed è davvero sorprendente.

Su eBay puoi acquistare il PC fisso P900-TOWER-I5 a soli 99,90 euro, con spedizione gratuita e consegna in 3 giorni. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo su dei modelli ricondizionati come nuovi: il venditore ha il 99,9% dei feedback positivi con oltre 86.400 valutazioni, quindi vai sul sicuro.

PC Fisso a 99 euro: l’affare da non perdere

Il PC fisso ricondizionato P900-TOWER-I5 è un computer ideale per le attività di ufficio, la navigazione in internet e l’intrattenimento multimediale. La scheda tecnica di questo PC desktop include un processore Intel Core i5 di quarta generazione, 8 GB di RAM e un SSD da 240GB. Presente anche una scheda grafica integrata Intel HD Graphics 4600 e una soluzione audio integrata Realtek HD Audio.

Nel complesso, il computer è in grado di offrirti ben 12 porte USB 2.0, jack per cuffie e microfono, 1 porta seriale RS-232, 1 DV-I, 1 Display Port, 1 LAN, 3 per l’audio e 2 PS/2. Il PC ti verrà fornito con Windows 10 già installato e con la licenza sticker originale. Il computer viene testato e certificato da tecnici qualificati e viene assicurata la garanzia di 12 mesi. In caso di problemi o malfunzionamenti, puoi contattare il servizio clienti del venditore che ti assisterà in modo rapido e professionale.

Non lasciarti scappare questa offerta incredibile: acquista ora il PC fisso ricondizionato P900-TOWER-I5 su eBay a soli 99,90 euro e approfitta di un computer performante, conveniente e come nuovo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.