PC fisso All-in-One: un'offerta da non perdere su Amazon (-50€)

Acer Aspire C24-1700 è un computer all-in-one che ti offre tutto quello che ti serve per lavorare, studiare e divertirti e protagonista della nuova offerta di oggi.

Grazie ad uno sconto di 50 euro puoi portartelo a casa a soli 599 euro invece di 649, con spedizione immediata e consegna rapida grazie a Prime. Potrai iniziare a montarlo nella tua postazione già domani.

Acer Aspire C24-1700: il PC desktop all-in-one ideale per tutto

Acer Aspire C24-1700 è un PC desktop che integra tutto il necessario in un solo dispositivo: il processore Intel Core i3-1215U, la memoria RAM da 8 GB DDR4, l’unità SSD da 256 GB e il display da 23.8 pollici IPS FHD LED LCD. Questo significa che non dovrai preoccuparti di collegare monitor, tastiera, mouse o altoparlanti esterni, ma avrai tutto a portata di mano in un design sottile e raffinato.

Con Acer Aspire C24-1700 potrai goderti una qualità visiva eccezionale grazie al display da 23.8 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia IPS, che ti offre angoli di visione ampi e colori vividi. Inoltre, potrai sfruttare la webcam integrata e il microfono per fare videochiamate con i tuoi amici, familiari o colleghi.

Il tutto potendo sfruttare un PC veloce e affidabile, grazie al processore Intel Core i3-1215U, che ti permette di eseguire più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti. La memoria RAM da 8 GB DDR4 ti garantisce una fluidità di navigazione e di multitasking, mentre l’unità SSD da 256 GB ti offre uno spazio di archiviazione sufficiente per i tuoi file e una rapida avvio del sistema.

Il sistema arriva a casa già dotato di Windows 11 Home, il sistema operativo più recente e innovativo di Microsoft, che ti offre una maggiore sicurezza, produttività e creatività. Potrai accedere facilmente alle tue app preferite, personalizzare la tua esperienza utente e usufruire di funzionalità esclusive come il menu Start, la barra delle applicazioni e il widget.

La cosa più sorprendente dell’Acer Aspire C24-1700 è, come abbiamo visto, il suo prezzo in offerta: solo 599 euro invece di 649! Si tratta di una promozione imperdibile che ti permette di risparmiare 50 euro su un PC fisso all-in-one di alta qualità.

