PC fisso per l'ufficio o lo studio: il ricondizionato a 119€ è un affare

Hai bisogno di un PC Desktop per il tuo lavoro da ufficio o per avere un computer di riserva a casa? Allora non perderti questa fantastica offerta su eBay: un PC Desktop ricondizionato Fujitsu Esprimo P520 a soli 119,90 euro.

Si tratta di un prodotto di alta qualità, che ti offre ottime prestazioni e una garanzia di 12 mesi. In più, riceverai il PC già pronto all’uso, con Windows 10 Pro installato e attivato.

Il PC muletto o da ufficio: 119,90 euro e hai tutto

Il Fujitsu Esprimo P520 è un PC Desktop ideale per l’ufficio e per la casa, grazie alle sue prestazioni elevate e alla sua versatilità. Dotato di un processore Intel Core i5-4460 da 3.20 GHz, 8 GB di RAM e un disco SSD da 240GB, questo PC ti permette di svolgere con facilità le tue attività quotidiane, come navigare in internet, scrivere documenti, guardare video e ascoltare musica. Inoltre, grazie alla scheda grafica integrata Intel HD Graphics 4600, puoi anche goderti alcuni giochi a bassa risoluzione.

Questo PC è anche ecologico e silenzioso, in quanto consuma poca energia e produce poco rumore. Il suo design compatto e sobrio si adatta a qualsiasi ambiente e ti offre la possibilità di collegare vari dispositivi tramite le sue numerose porte USB, VGA, DVI e audio. Infine, il sistema operativo Windows 10 Pro ti offre una piacevole esperienza d’uso, con le sue funzionalità avanzate e la sua interfaccia intuitiva.

Non lasciarti sfuggire questa offerta e ordina ora il tuo PC Desktop ricondizionato Fujitsu Esprimo P520 su eBay a soli 119,90 euro. Approfitta della spedizione gratuita e della garanzia di 12 mesi e regalati un PC di qualità a un prezzo imbattibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.