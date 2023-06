PC Helpsoft: riporta in vita il tuo vecchio computer con un click

Quando si ha un PC vecchio, lento e con un’autonomia scarsa, il primo pensiero va all’acquisto di un nuovo computer. Nella maggior parte dei casi però si tratta di una spesa inutile, dato che è sufficiente l’utilizzo di un semplice software gratuito per sistemare le cose.

Il caso più eclatante? PC HelpSoft, un software capace di aumentare le prestazioni di qualsiasi PC con un click e senza spendere un centesimo. Sì, c’è anche una versione completa a pagamento, ma gli strumenti messi a disposizione dal piano gratuito sono più che sufficienti per nove persone su dieci. E scommettiamo anche per te.

PC HelpSoft: una suite completa al servizio del tuo PC

La suite di PC HelpSoft si compone di vari tool, ognuno dei quali ha l’obiettivo di riparare gli errori presenti nel computer per ripristinare le performance iniziali. E la parte migliore di tutto questo è che ci riescono davvero.

Uno dei fiori all’occhiello di PC Helpsoft è PC Cleaner, strumento progettato per eliminare in totale sicurezza i file inutili e gli errori di sistema che influiscono in maniera negativa sull’efficienza del PC. Oltre a ciò, va a rimuovere anche gli eventuali dati personali trovi sul computer, così da offrire una tutela maggiore della propria privacy.

Il software PC HelpSoft è compatibile con PC Windows e Mac. Il download della suite e dei suoi prodotti integrati è gratuito, mentre per accedere alla versione completa è necessario sottoscrivere un abbonamento a partire da 3 euro al mese.

Prova ora gratis PC HelpSoft e ridai nuova vita al tuo vecchio PC.

