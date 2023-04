PC HP All-In-One tutto completo: 100 euro di sconto esclusivo Amazon

I PC All-In-One sono delle soluzioni che possono essere pratiche, eleganti e convenienti se si riesce a beccare l’offerta giusta. Come in questa occasione.

Questo PC HP All-In-One con schermo da 27 pollici e processore Intel Core i3 può essere tuo su Amazon a soli 699,99 euro invece di 799,99. Risparmi il 13% e hai la spedizione gratuita.

PC HP All-in-One in offerta: scopriamo la scheda tecnica

Questo PC è perfetto per le tue esigenze di lavoro, studio e intrattenimento. Ha il sistema operativo Windows 11 Home, ottimizzato per le suite di Microsoft, i tools, il video editing e la computer grafica. Ti offre un’esperienza immersa nella creatività e nella produttività.

Il processore Intel Core i3 1215U ha una frequenza fino a 4,1GHz presentandosi come una CPU dinamica che si adatta alle tue esigenze di smart working, ufficio, creatività e multitasking.

Lo schermo è un display da 27 pollici con risoluzione Full HD da 1920 x 1080p. Non è touch, ma ha una tecnologia IPS antiriflesso, micro-edge su tre lati, luminosità di 250 nits e spazio colore 72% NTSC. Ti regala immagini nitide e vivide da ogni angolazione.

La memoria è di 8GB di RAM DDR4 da 3200MHz di frequenza (1 x 8GB) non espandibile e lo spazio di archiviazione è di 512 GB SSD PCIe NVMe 2280. Ha due slot di espansione M.2 per SSD e scheda WLAN.

La scheda grafica è una Intel UHD Graphics integrata di 12esima generazione, compatibile con la DirectX 12.1. Ha un processore grafico a supporto di un refresh rate max di 4096 x 2304 a 60Hz (HDMI). Ti permette di goderti i tuoi contenuti multimediali con una qualità eccellente.

Il design è compatto e sottile, realizzato con il 15% di plastica riciclata post-consumo. Ha cornici sottili su tre lati, casse audio integrate da 2W e webcam HP True Vision HD. Inoltre, sono inclusi mouse e tastiera.

Altre caratteristiche sono la LAN integrata 10/100/1000 GbE, la combo cuffie/microfono, le 4 USB Type-A, l’HDMI 1.4, il RJ-45, il Wi-Fi e il Bluetooth 5.1.

