PC Lenovo a 49 euro: tutto vero, non è un errore

Costa poco più di una pendrive e non è un refuso: il computer Lenovo ThinkCentre E73 oggi è proposto al prezzo finale di soli 49,11 euro e per approfittarne ti è sufficiente attivare due coupon prima di eseguire il pagamento, inserendo i codici ITPERHD63H3BB67M e FUSIONE23 negli appositi campo. Si tratta dell’occasione perfetta per allungare le mani su un PC desktop che può tornare utile in una moltitudine di ambiti, dalla produttività di base alla navigazione, fino allo studio e all’intrattenimento multimediale.

Lenovo ThinkCentre E73: il PC desktop a 49 euro

Con sistema operativo Windows 10 Pro preinstallato (licenza ufficiale Microsoft a vita), passiamo in rassegna le sue specifiche tecniche più importanti: processore Intel Core i3 con GPU Intel HD Graphics 5000, 4 GB di RAM, unità da 500 GB per l’archiviazione dei dati, uscite video DVI e VGA, porte USB 3.0 e 2.0. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella descrizione completa.

Si tratta di un prodotto ricondizionato, verificato e controllato, pronto all’uso e funzionante al 100%, sebbene con lievi segni da movimentazione sulla scocca: le foto sono visibili nella scheda dell’articolo.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare Lenovo ThinkCentre E73 al prezzo finale di soli 49,11 euro, semplicemente attivando i due coupon dedicati, inserendo i codici ITPERHD63H3BB67M e FUSIONE23 negli appositi campi prima di effettuare il pagamento, come mostrato nell’immagine qui sotto. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni.

Non abbiamo modo di sapere quante siano le unità disponibili, sicuramente non molte: in caso di esaurimento scorte, suggeriamo di visitare il negozio eBay del venditore che elenca molte altre offerte su un ampio catalogo di PC ricondizionati, a prezzi molto vantaggiosi. L’affidabilità è testimoniata dagli oltre 1.500 feedback positivi già ricevuti dai clienti.

