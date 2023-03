PC lento? Con CCleaner Professional spingi le sue performance al massimo

Un PC lento può dover fare i conti con diverse tipologie di problemi.

Si può trattare di un malfunzionamento hardware, della presenza di un malware o, come avviene più spesso, dell’accumularsi di file inutili e applicazioni che consumano le risorse.

Con il passare del tempo e con il massiccio utilizzo, i computer tendono a perdere facilmente di efficacia, rallentando l’avvio e rendendo molto poco confortevole l’utilizzo della macchina. Alcuni software si aprono con l’avviarsi del sistema operativo e, senza farsi notare, tendono a sottrarre risorse importanti.

Per quanto concerne la “sporcizia” che si accumula nel tempo (come file temporanei e simili) esistono alcune soluzioni integrate in Windows. Lo strumento di deframmentazione, però, non può fare miracoli.

Problemi con il PC lento? Spingilo al massimo con CCleaner Professional

CCleaner Professional è un software avanzato, capace di offrire diverse funzionalità con un solo fine: ottimizzare le prestazioni del computer su cui è installato.

In tal senso, per esempio, tale software è in grado di bloccare le attività in background non necessarie, con conseguente miglioramento delle prestazioni. Ciò non significa solo reattività maggiore ma, per esempio, una batteria più longeva nel contesto dei laptop.

Il sistema Driver Updater, poi, agisce individuando i driver datati e aggiornandoli: una pratica utile non solo lato performance, ma anche per quanto concerne la sicurezza del dispositivo.

La funzione Health Check di CCleaner agisce analizzando il PC, proponendo soluzioni concrete e rapide all’utente: il tutto sempre per ridurre i tempi di caricamento e ottimizzando l’avvio di Windows.

CCleaner Professional, di fatto, rappresenta un software praticamente immancabile per qualunque utente Windows, ancora di più in questo periodo: il prodotto in questione, infatti, è sottoposto a un’interessante promozione.

Grazie allo sconto proposto da Piriform, il produttore di questo software, è possibile ottenere tutti i suddetti vantaggi spendendo solo 39,95 euro invece dei 49,95 del prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.