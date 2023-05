PC lento quando si usa la VPN: ecco come risolvere con AtlasVPN (a 1,92 €/mese)

Quando si usa la VPN è possibile dover fare i conti con un PC più lento del solito e non in grado di sfruttare al massimo la connessione Internet di casa. Questo rallentamento è legato ad un’infrastruttura VPN inadeguata. Si tratta di una situazione tutt’altro che rara e particolarmente frequente quando si usa una VPN gratuita o una VPN di bassa qualità.

Per risolvere il problema del PC lento quando si usa la VPN non è necessario ricorrere ad accorgimenti particolari, modificare impostazioni e configurare il computer in modo particolare. La soluzione è una sola: è necessario scegliere una VPN migliore. In questo momento, la scelta giusta è rappresentata da AtlasVPN.

Grazie ad un network di centinaia di server e all’assenza di limiti di banda per la connessione, con AtlasVPN è possibile sfruttare appieno la propria rete Internet, utilizzando la VPN senza limiti e risolvendo il problema del PC lento. Con l’offerta in corso, inoltre, è possibile attivare il piano biennale di AtlasVPN ad appena 1,92 euro al mese, beneficiando di uno sconto dell’83%.

AtlasVPN risolve il problema del PC lento quando si usa una VPN

AtlasVPN ha tutte le carte in regola per offrire ottime prestazioni, ben superiori alla media delle altre VPN. Il servizio si caratterizza per:

un accesso ad Internet tramite VPN senza limiti di banda, di traffico dati e di tempo di connessione

la presenza dell a crittografia del traffico dati per un accesso ad Internet in sicurezza

per un accesso ad Internet in sicurezza una politica no log che assicura l’assenza di qualsiasi tracciamento

che assicura l’assenza di qualsiasi tracciamento una rete di centinaia di server sparsi in tutto il mondo

sparsi in tutto il mondo la possibilità di utilizzo della VPN con un numero illimitato di dispositivi

AtlasVPN costa ora solo 1,92 euro al mese scegliendo il piano biennale che garantisce un accesso per 24 mesi con una spesa complessiva di circa 46 euro. Per attivare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

AtlasVPN propone una Garanzia di rimborso entro 30 giorni. Si tratta di una vera e propria “assicurazione” per l’utente. È possibile attivare AtlasVPN e, in caso di insoddisfazione, richiedere un rimborso integrale di quanto pagato, senza alcuna penale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.