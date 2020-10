Le restrizioni che a pioggia stanno scendendo nuovamente nel nostro paese ripiombandolo rapidamente in una stagione che avremmo voluto non rivedere più, costringono a rivedere in fretta la propria dotazione casalinga: chi per la didattica a distanza, chi per lo smart working, ma sono in molti ad avere improvvisamente la necessità di un pc (laptop o desktop) con cui attrezzarsi per la stagione che inizia.

Un consiglio immediato: meglio evitare di temporeggiare. Da più parti si sta infatti ormai notando una forte carenza di disponibilità per pc a basso/medio costo, utili per funzionalità semplici senza spese eccessive. Maggiore sarà la pressione sulla scuola, maggiore sarà il ricorso alla didattica online: a quel punto la richiesta di dispositivi sarà nuovamente esplosiva, mettendo sotto stress tanto le forniture quanto le consegne.

PC ricondizionati per risparmiare

Una delle soluzioni troppo spesso ignorate (a torto) è quella dei ricondizionati, ossia dispositivi a basso costo che per vari motivi vengono rimessi in circolazione dopo un primo utilizzo: si tratta di pc usati, oppure di resi rimasti in magazzino, in ogni caso verificati da tecnici dedicati e nuovamente forniti di garanzia.

Accedere a questi dispositivi consente ingenti risparmi potendo avere, a parità di prezzo, device di maggiori potenzialità.

Quali scegliere? La scelta non può che dipendere dalle necessità personali (in termini di performance, spazio, aspettative, tipo di postazione). Ma quel che possiamo fornire è il riferimento presso gli specifici cataloghi. Ci si ricordi che spesso per lavorare in smart working o per studiare da casa non serve particolare potenza di calcolo, ma soltanto una buona connettività e un sistema equilibrato: spesso tra queste soluzioni si potrà trovare qualcosa che eccede – e non di poco – le proprie necessità, ma che taglia – e non di poco – l’investimento necessario per cominciare.

Questi sono solo alcuni dei riferimenti possibili, ampi cataloghi di merchant affidabili e ben forniti presso cui trovare opportunità e sconti continui:

Nel caso di Amazon, ad esempio, “Ogni prodotto Ricondizionato è stato ispezionato e testato da fornitori qualificati per un aspetto e un funzionamento “come nuovo”, ed è coperto da un 1 anno di Garanzia Amazon Renewed“. Qui tutti i dettagli e una serie di altri prodotti “refurbished” che possono essere una grande opportunità per molte esigenze.