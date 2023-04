PC ricondizionati: 5 super affari da prendere al volo su Amazon

Ci sono occasioni in cui un PC ricondizionato è la scelta giusta: quando non è necessaria una enorme potenza di calcolo, ad esempio, pensiamo alle operazioni di base della produttività come l’editing dei documenti o la gestione della posta elettronica. Lo è anche per chi necessita di un computer per navigare o studiare e nei casi in cui il budget a disposizione è limitato. Qui è dove passiamo in rassegna le migliori offerte della sezione Renewed su Amazon che propone dispositivi verificati da professionisti e venduti a prezzi molto vantaggiosi.

I migliori 5 PC ricondizionati su Amazon: eccoli

Partiamo dal più venduto della categoria: Fujitsu Esprimo Q920, acquistabile a soli 113,00 euro. È un Mini PC con processore Intel Core i5, 8 GB di RAM e unità SSD da 240 GB per l’archiviazione dei dati, con sistema operativo Windows 10 Pro preinstallato. Tutti i dettagli nella scheda completa.

Il secondo è un desktop più tradizionale: Dell OptiPlex 7010, in vendita a 213,00 euro. In questo caso, nel case trovano posto una CPI Intel Core i7, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB. La piattaforma software è sempre Windows 10 Pro. Ulteriori informazioni nella descrizione.

Ecco un altro Mini PC: il modello HP ProDesk 600, proposto a soli 112,00 euro. Basato su Windows, integra processore Intel Core i5, 8 GB di RAM e disco fisso da 500 GB, come si legge nella scheda tecnica.

Proseguiamo con Intel NUC a 179,00 euro. È progettato direttamente dal chipmaker, con sistema Windows 10 Pro, nasconde all’interno del case processore Intel Core i3, 16 GB di RAM e SSD da 256 GB. Visita la pagina del prodotto per altri dettagli.

Chiudiamo la carrellata con una segnalazione relativa al catalogo della mela morsicata: Apple iMac da 21,5 pollici è l’all-in-one con display 4K, processore Intel Core i5 e disco fisso da 1 TB in vendita a 749,00 euro. La piattaforma software è ovviamente macOS con processore grafico Radeon Pro e due porte Thunderbolt. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Considerando il numero delle unità disponibili, potrebbe capitare di trovare alcuni dei modelli segnalati in sold out. In tal caso, il consiglio è quello di consultare il catalogo delle alternative a magazzino, per trovare la più adatta alle proprie esigenze.

Per informazioni a proposito della garanzia di un anno offerta da Amazon Renewed è possibile consultare le pagine del supporto ufficiale.

