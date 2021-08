PC e tablet: Lenovo e Apple primi in Europa

Canalys ha pubblicato alcuni dati interessanti sul mercato dei PC e dei tablet in Europa occidentale. Nel secondo trimestre 2021, le consegne di computer sono aumentate solo del 3% rispetto al 2020, mentre il settore dei tablet è decisamente più in salute, come dimostra l'incremento del 18%. In testa alle corrispondenti top 5 ci sono Lenovo e Apple.

Mercato PC e tablet: guidano Lenovo e Apple

Secondo i dati di Canalys, nel secondo trimestre sono stati consegnati 15 milioni di PC (desktop, notebook e workstation), ovvero il 3% in più rispetto allo stesso periodo del 2020. La percentuale è decisamente inferiore a quella rilevata nel primo trimestre (49%), ma rappresenta comunque un segnale positivo, considerata la difficoltà di soddisfare la domanda a causa della carenza di componenti (non solo chip).

Il leader in Europa occidentale è Lenovo con 4,1 milioni di unità consegnate e un market share del 27%. Il secondo posto è occupato da HP con 3,7 milioni di unità (24%). Gli altri produttori nella top 5 sono Dell (14%), Acer (10%) e Apple (9%).

I dati relativi alle consegne dei tablet dimostrano invece che questi dispositivi sono ormai considerati l'alternativa economica ai PC (diversi modelli hanno anche una tastiera). Canalys ha rilevato un aumento delle consegne del 18%, pari a circa 7,9 milioni di unità. Il settore è dominato da Apple con un market share del 36%. L'azienda di Cupertino ha incrementato le consegne del 73% nel secondo trimestre.

Ottimo anche il dato di Lenovo (+87%) che ha raggiunto un market share del 20%. La top 5 è completata da Samsung (18%), Huawei (8%) e Amazon (6%). La percentuale peggiore è quella di Huawei (-38% in un anno), ovvia conseguenza del ban imposto dal governo statunitense.