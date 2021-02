PC tascabile Intel quad-core 8/120GB in offerta

Se persino un mini PC è troppo grande per i vostri gusti, oggi Amazon propone un interessante PC tascabile nel verso senso della parola. Stiamo parlando del mini PC stick di ACEPC, una macchina poco più grande di una chiavetta USB, ma con le potenzialità di un tradizionale PC da ufficio.

ACEPC mini PC stick: caratteristiche tecniche

Il computer in questione, monta un processore Intel Atom x5-Z8350, CPU da 4 core e 4 thread per una frequenza massima di 1,92GHz. Questo è affiancato da 8GB di memoria RAM e ben 120GB di spazio per l’archiviazione. Uno degli aspetti più interessanti è che, nonostante le dimensioni ridotte al minimo possibile, lo spazio per la memorizzazione dei dati può essere esteso attraverso una microSD. Il PC, infatti, ha un lettore di schede integrato che permette di utilizzare memorie fino a 128GB. Naturalmente non si tratta di un PC ad alte prestazioni, ma considerando il formato le performance sono davvero sorprendenti. È perfetto per navigare su internet e godere dei contenuti multimediali, così come per gestire i documenti con il pacchetto Office. Insomma un alleato ideale sia per l’ufficio che per la scuola.

Anche dal punto di vista delle connessioni non delude. Sono presenti, infatti, ben 2 porte USB di cui una USB 3.0 per la connessione di periferiche esterne compresi gli hard disk. Per quanto riguarda poi la connessione del PC al monitor, è di una semplicità davvero impareggiabile. Il PC infatti integra un attacco HDMI che va collegato direttamente alla porta del monitor. Non mancano neanche le connessioni wireless che comprendono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.2.

Grazie alle offerte di Amazon, il PC stick di ACEPC è acquistabile per soli 152,91 euro con uno sconto del 15% sul prezzo di listino, per un risparmio di 26,99 euro.