PC veloce con Advanced SystemCare: promo Black Friday

Il Black Friday bussa anche alle porte di IObit e ci regala una super offerta: Advanced SystemCare 15 PRO, software di punta dell'azienda, è scontato a soli 13,99 euro, ovvero il 72%: praticamente il prezzo più basso di sempre. L'abbonamento ha una durata di 12 mesi e supporta fino a 3 PC.

Advanced SystemCare 15 PRO: diamo un'occhiata ai dettagli

Lo scopo di Advanced SystemCare 15 PRO è quello di velocizzare il PC per renderlo fluido e scattante anche quando il peso degli anni e dell'usura iniziano a farsi sentire. Il software, infatti, possiede diverse funzionalità che consentono di eliminare tutti quei file residui accumulati nel PC che hanno come conseguenza quella di appesantirne la RAM e, di conseguenza, rallentare sensibilmente la macchina. Il software fa affidamento su un sistema che fa dell'intelligenza artificiale il suo fulcro.

Dando un'occhiata alle altre funzioni, degna di nota è la possibilità di cancellare qualsiasi traccia lasciata online. Perfetto per avere una privacy sempre protetta. Per avere un computer sempre aggiornato, inoltre, potrai permettere ad Advanced SystemCare 15 PRO di aggiornare all'ultima versione tutti i tuoi programmi, senza dover cercare gli update uno ad uno. Basta soltanto un click per avviare il processo.

La promessa di IObit? Garantire un PC con le prestazioni migliorate del 200%. Completa il ricco “arsenale” di funzioni anche uno strumento in grado di difendere il nostro sistema dagli attacchi di spyware e malware in tempo reale, proprio come farebbe un antivirus. Se anche tu vuoi avere un PC più pulito, performante e sicuro, ti ricordiamo che Advanced System Care 15 PRO è in promozione in occasione del Black Friday al suo minimo storico: soltanto 13,99 euro.