PC veloce e sicuro: ottieni tre software omaggio

Cosa fare quando un computer è ormai obsoleto e lento? La soluzione migliore sarebbe acquistarne uno nuovo e sostituirlo. Ma non sempre si tratta dell'ipotesi più vantaggiosa, men che meno la più economica. E se ti dicessi che puoi migliorare le prestazioni del tuo computer spendendo meno di un quarto di quanto pagheresti un nuovo apparecchio? Se non ci credi, dai un'occhiata ad Advanced System Care 15 PRO. Si tratta di un ottimo software sviluppato da IObit in grado non soltanto di velocizzare il sistema, ma anche di prevenire quei fastidiosi rallentamenti dovuti ai file spazzatura rimasti negli anni racchiusi nella memoria del PC. Il programma si trova al momento in offerta a 21,99 euro (abbonamento dalla durata di un anno), con una incredibile sorpresa. Grazie alla promozione riceverai gratuitamente tre software aggiuntivi che ti consentiranno di restituire nuova vita al computer di casa. Parliamo di IObit Uninstaller 11 PRO, Smart Defrag 7 PRO e Protected Folder.

Advanced System Care: campione di velocità e sicurezza

Non sei convinto? Diamo un'occhiata nel dettaglio ai prodotti. Advanced System Care 15 PRO, come abbiamo già accennato, garantisce ottime prestazioni, costanti nel tempo. Il programma si avvale infatti di scansione supportata da Intelligenza Artificiale, in grado di individuare ed eliminare immediatamente e definitivamente i file residui (dovuti a disinstallazioni o semplici navigazioni web). Il risultato sarà non soltanto un computer più veloce, ma anche decisamente più pulito. Anche la nostra privacy sarà al sicuro, grazie alla possibilità di cancellare automaticamente ogni nostra traccia in rete durante la navigazione, bloccando al tempo stesso tutti gli accessi non attendibili.

La promessa di Advanced System Care sono prestazioni migliorate fino al 200% e navigazione più veloce del 300%. Non dimentichiamo, poi, i tre software che otterrai in omaggio se approfitti della promozione a 21,99 euro: sono IObit Uninstaller 11 PRO, Smart Defrag 7 PRO e Protected Folder. Il primo, come si evince dal nome, ti guiderà nella disinstallazione dei programmi assicurando la pulizia da tutti i residui, oltre che una navigazione più sicura; il secondo, invece, permette di avere accesso ai file più veloce ed immediato. Infine il terzo – ed ultimo – è in grado di proteggere tutte le password in un luogo sicuro, al riparo da occhi indiscreti o malintenzionati.