PCIe 4.0 NVMe Adapter: SSD NVMe per i vecchi desktop

È ormai cosa nota che assemblare un nuovo PC oggi può risultare alquanto difficile, anche se per qualcuno può risultare indispensabile. Nel caso in cui, però, volete dare una forte spinta prestazionale alla vostra macchina desktop, senza cimentarvi nell’acquisto di un nuovo computer, vi suggeriamo il PCIe Adapter NVMe di Glotrends.

Adattatore PCIe 4.0 SSD NVMe desktop: caratteristiche tecniche

Si tratta nella sostanza di un accessorio estremamente semplice, che permette di montare un SSD NVMe sfruttando semplicemente uno degli slot PCIe della scheda madre (x4, x8 o x16). Le dimensioni dell’adattatore sono simili a quelle di una scheda di rete o una scheda audio dedicata interna. Il montaggio, è esattamente lo stesso: basta inserire in uno degli slot l’adattatore, e fissarlo con una vite al case. Il consiglio è quello, naturalmente, di montare preventivamente la memoria sull’adattatore, in modo da non dover lavorare in spazi troppo stretti.

Molto interessante la specifica PCIe 4.0. Questo rende l’adattatore compatibile con i più moderni SSD con un bandwidth fino a 7000MB/s in lettura e 6000MB/s in scrittura. Una buona soluzione per chi desidera aggiungere un ulteriore disco allo stato solido con specifica PCIe, ma ha già gli slot dedicati impegnati. Inutile dire che per fruire della velocità del PCIe 4.0 è necessario che lo slot sul quale l’adattatore verrà installato supporti tale specifica. In caso contrario la velocità verrà ridotta a quella supportata dallo slot in questione. In confezione è presente, inoltre, un discreto dissipatore insieme ad un pad termico. Senza dubbio non tra i migliori della categoria, ma certamente un aiuto in più per raffreddare il disco.

Grazie alle offerte del giorno, a cui si somma un coupon attivabile dalla pagina prodotto, l’adattatore è acquistabile su Amazon a soli 12,15 euro con uno sconto del 30% sul prezzo di listino.