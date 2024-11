pCloud accende l'offerta Black Friday con sconti fino al 58%

Se sei reduce da un’esperienza negativa con l’ultimo servizio cloud a cui hai affidato foto, video e documenti di lavoro, e desideri cambiare aria e passare a una soluzione più seria e affidabile, ti segnaliamo l’offerta di pCloud per il Black Friday, grazie alla quale puoi beneficiare di uno sconto fino al 58% sui piani a vita e risparmiare oltre 1.000 euro.

Con pCloud si ottiene uno spazio cloud sicuro e crittografato, con i propri file protetti dalla legge svizzera sulla privacy dei dati personali, una delle più ferree al mondo. Inoltre, è possibile contare su un servizio che funziona in tutte le principali piattaforme oggi in uso, anche offline.

L’ultima offerta del Black Friday è disponibile su questa pagina del sito ufficiale pCloud.

Sconti fino al 58% sui piani a vita di pCloud per il Black Friday

Uno dei principali punti di forza del servizio di cloud storage pCloud è la sua base in Svizzera. Ciò consente agli utenti di beneficiare della legge federale elvetica sulla protezione dei dati, tra le più rigorose in materia di dati personali.

Con pCloud le persone sono in grado di conservare, sincronizzare e accedere ai propri file in modo sicuro. Sono messe a disposizione anche ulteriore funzionalità, come ad esempio la creazione di una playlist per le eventuali canzoni caricate sul cloud e l’accesso offline ai propri file.

Sempre sul fronte della sicurezza, si può menzionare anche l’utilizzo dei certificati TLS/SSL e della crittografia lato client. Ciò significa che soltanto gli utenti hanno a disposizione le chiavi per la decifratura dei loro file personali.

Questi i prezzi scontati dei piani a vita pCloud con l’offerta di questi giorni:

Premium 1 TB: 199€ (pagamento unico)

Premium Plus 2 TB: 279€ (pagamento unico)

Ultra 10 TB: 799€ (pagamento unico)

Le informazioni complete sull’offerta di pCloud per il Black Friday sono disponibili a questa pagina del sito pCloud.