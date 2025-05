Internxt: lo spazio cloud che rispetta la tua privacy, oggi scontato dell'85%

Interxt, il cloud storage che ti permette di conservare tutti i tuoi file e documenti più importanti, ha perso la testa: solo per poco tempo ti offre l’85% di sconto su tutti i suoi Piani a Vita!

Cosa significa, in poche parole? Significa che pagherai una sola volta per avere per sempre un piano di archiviazione personalizzato per foto, video, documenti e non solo, con un prezzo che crolla dell’85% per un vantaggio mai registrato prima d’ora. Un esempio? Scegliendo il piano più popolare fra gli utenti, ovvero il piano Definitivo, pagherai solamente 435€ (al posto delle canoniche 2900€) per 5TB di archiviazione crittografata a conoscenza zero!

Una sola volta e per sempre: i Piani a Vita ti fanno risparmiare in modo incredibile

Con l’acquisto una tantum ottieni una protezione a vita: addio fastidiosi abbonamenti e pagamenti ricorrenti. Con Internxt paghi una sola volta, scegliendo il piano che più si avvicina alle tue esigenze, e non ci pensi più. Anzi, puoi ripensarci volendo, ma per effettuare un upgrade in qualsiasi momento. L’offerta è valida per nuovi utenti o account gratuiti e include una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Di seguito tutte le caratteristiche principali incluse nei piani a vita di Internext:

Archiviazione cifrata end-to-end con tecnologia zero-knowledge AES-256: Internxt non ha accesso ai dati dell’utente;

con tecnologia zero-knowledge AES-256: Internxt non ha accesso ai dati dell’utente; Crittografia post-quantistica , già predisposta per le minacce informatiche del futuro;

, già predisposta per le minacce informatiche del futuro; VPN illimitata ultraveloce , con server distribuiti in Europa e Nord America;

, con server distribuiti in Europa e Nord America; Antivirus integrato , per la protezione dei dispositivi locali.

, per la protezione dei dispositivi locali. Backup automatico , condivisione sicura via link protetti, autenticazione 2FA;

, condivisione sicura via link protetti, autenticazione 2FA; Supporto a WebDAV , CLI e Rclone, per utenti avanzati e sistemi aziendali;

, CLI e Rclone, per utenti avanzati e sistemi aziendali; Codice open-source , pubblicamente revisionabile su GitHub.

, pubblicamente revisionabile su GitHub. Conformità completa al GDPR e verifica indipendente da parte di Securitum;

Scopri l’offerta completa Internxt e inizia oggi stesso a salvare i tuoi file e ricordi più importanti sul cloud, una volta e per sempre.